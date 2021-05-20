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20 мая в Минске состоится молодёжный атомный форум ProAtom

20 мая 2021 06:51
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Новости Беларуси. Студенты ведущих вузов страны впервые примут участие в атомном форуме. Он пройдет 20 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 мая в Минске состоится молодёжный атомный форум ProAtom-1

Молодые специалисты, получающие профильное образование, смогут познакомиться с ведущими экспертами атомной отрасли, узнать о ее развитии в нашей стране и, что еще важнее, получить возможность трудоустроиться.

20 мая в Минске состоится молодёжный атомный форум ProAtom-4

Одна из главных тем форума как раз подготовка кадров для атомной энергетики и подходы в сфере повышения квалификации молодых специалистов. В этом вопросе вузы уже тесно взаимодействуют с Белорусской АЭС, которая, к слову, сегодня представит экспозицию своих достижений на специальной тематической выставке на ряду с «Белэнерго», «Росатомом», Национальной академией наук и другими.

# АЭС в Беларуси # общество # Фотофакт

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