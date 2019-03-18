19 марта в Беларуси кратковременные дожди и до +10°C

Новости Беларуси. На 19 марта белорусские синоптики прогнозируют переменную облачность и до +10°C.

Как сообщает Белгидромет, во вторник в республике ожидаются кратковременные дожди, только в Брестской области вероятность осадков не превышает 5-10%.

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Ночью будет юго-западный ветер, который днём перейдёт в западный. Скорость ветра будет 5-10 м/с, в Витебской и Гродненской областях возможны порывы до 15-18 м/с.

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Ночью температура воздуха составит +1… +5°C, днём потеплеет до +6… +10°C.