Видеостена с презентациями литературы и система поиска книг. Обновленный магазин «Светоч» откроют в апреле

В легендарном книжном магазине завершают реконструкцию. Что изменится, узнаем в программе «Минск и минчане» .

Новый дом для книги. Этот магазин, пожалуй, один из самых известных книжных в Минске. Впервые он распахнул свои двери в 1977 году в самом центре белорусской столицы на тогда ещё Парковой магистрали, 11.

Однако прославился не столько удивительным панорамным видом на город, сколько уникальной концепцией магазина-клуба.

Пока на первом этаже бойко шла торговля, на втором расположился выставочный зал, где проходили экспозиции новинок издательств, а книгоманы могли встретиться с отечественными и зарубежными авторами, и получить заветный автограф.