Оранжерею для тропических растений построят в Ботаническом саду: можно будет гулять по крыше, а внутри – разный климат

Зелёный город: этот негласный титул Минск носит неспроста – более 40% его площади занимают парки, скверы и бульвары. О том, что минчане смогут прогуляться по крыше новостройки в Ботаническом саду, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Только в прошлом году коммунальные службы вместе с неравнодушными жителями столицы высадили 50 000 деревьев и 170 000 кустарников.

Между тем, оазис экзотической флоры занял своё место в самом центре мегаполиса. Скоро в Ботаническом саду минчане смогут оценить красоту тропических и субтропических растений. Специально для этого здесь построят новую оранжерею.

Иван Журавлев, научный сотрудник ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»:

Объект внесён в инвестиционную республиканскую программу. Основанием для этого стала Государственная программа «Наукоёмкие технологии и техника». Строиться оранжерея будет не каким-то инвестором ради получения коммерческой выгоды, а за государственные деньги и во благо всех жителей города, для которых она и создаётся. Накануне презентация уникального для Минска объекта прошла в администрации Первомайского района. Очевидные преимущества экологического комплекса профильные специалисты обсудили с местными жителями. Все необходимые согласования эскизов и проектных документов заняли около месяца.

Сергей Ровда, главный специалист сектора строительства управления архитектуры и строительства администрации Первомайского района г. Минска:

Это мероприятия, которые позволяют гражданам, как района, так и республики, поучаствовать в предстоящей застройке. Высказать своё мнение, оставить свои замечания и предложения по осуществляемым объектам. Оранжерейный комплекс вырастет вдоль улицы Академической. Раньше на этой площадке располагался питомник для выращивания растений. К новому объекту строители подведут отдельную дорогу. Появится и отдельный специальный вход. Несмотря на амбициозный масштаб стройки, о безопасности главной драгоценности сада позаботились ещё на этапе проектирования.

Сергей Ровда:

Только на подъездную дорогу проектировщики планируют вырубить около 5-6 деревьев ботанического сада. Из источников вредных выбросов – это парковка и подземный паркинг. Но данные объекты не воздействуют сильно на окружающую природу.

165 метров в длину, 30 в ширину и 20 в высоту – габариты у будущего сада под искусственным небом внушительные. Сооружение напоминает несколько холмов разной величины и предполагает два уровня. В нём найдётся место и для магазина, и для детской комнаты. На втором этаже предусмотрели отдельный зал под выставки. Побывать посетители смогут даже на крыше оранжереи.

Александр Вашкевич, архитектор проекта:

Треугольные формы минимизируют высоту здания и максимально приземляют весь объём.

Валентин Романчук, заместитель директора ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»:

Мы уже отчасти освободили пространство. Там были старые коллекции, мы их подновили и перенесли в сторону парка Челюскинцев. Ничего ужимать не пришлось. Новая оранжерея даст возможность для дополнительного развития нашего учреждения. Мы сможем предложить горожанам новую уникальную экспозицию.

Основные материалы фасада будущей оранжереи – стекло и дерево. Большую часть пространства внутри займут экзотические растения. Разные климатические зоны, искусственный ландшафт, имитация природных экосистем и даже искусственный водопад. По задумке проектировщиков, это создаст у гостей нового комплекса эффект полного погружения в природную среду.