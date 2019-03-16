Когда закончатся дождь и снег? Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус».
Новости Беларуси. Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус».
В начале недели страна окажется под влиянием фронтальных разделов, связанных с атлантическим циклоном – их центр расположится над югом Финляндии. К среде погоду в республике будет диктовать поле повышенного атмосферного давления, сформированное в прохладной и влажной воздушной массе северных широт.
Матвей Четырко, инженер-синоптик Белгидромета:
Температура воздуха ночью, в основном, от 0 до +2, максимальная днём – от +7 до +13. Со вторника температура воздуха немного понизится, ночью будет опускаться ниже нулевых отметок, днём составит от +2 +4 до +8 +11. Во второй половине недели на нашу страну распространится западноевропейский антициклон: осадков станет меньше, а температура воздуха будет постепенно повышаться.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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