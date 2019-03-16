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Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта

16 марта 2019 16:58
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Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус».

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18 марта по народному календарю – день Конона Огородника, начало начал полевых работ. Если в этот день стояла солнечная погода – летом града можно не бояться.

Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта-1

А вот 20 марта почитают Павла Капельника. Приметы гласили: пасмурная погода предвещает заморозки, а ярко-жёлтое небо в закат – к усилению ветра.

Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта-4

22 марта – дата второй встречи весны. Крестьяне уверяли: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».

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# Погода в Беларуси # общество

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