Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта

Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус».
Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее
18 марта по народному календарю – день Конона Огородника, начало начал полевых работ. Если в этот день стояла солнечная погода – летом града можно не бояться.
А вот 20 марта почитают Павла Капельника. Приметы гласили: пасмурная погода предвещает заморозки, а ярко-жёлтое небо в закат – к усилению ветра.
22 марта – дата второй встречи весны. Крестьяне уверяли: «На Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается».
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