Ждём солнца в понедельник и смотрим на закат в среду. Народные приметы на неделю до 24 марта

Новости Беларуси. О народных приметах рассказали в программе «Плюс-минус».

Лунный календарь на март. Это Вам не помидоры на окне, а всё гораздо серьёзнее

18 марта по народному календарю – день Конона Огородника, начало начал полевых работ. Если в этот день стояла солнечная погода – летом града можно не бояться.