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Стали известны даты проведения централизованного тестирования

18 марта 2019 10:51
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Новости Беларуси. Традиционно череду испытаний откроет белорусский язык. Желающих проверить свои знания ждут 11 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Далее с двухдневным перерывом тестирование будет проходить по другим предметам.

Стали известны даты проведения централизованного тестирования-1

Для абитуриентов, которые не смогут пройти испытание в назначенную дату (для этого необходима уважительная причина) определены резервные дни. 6 и 8 июля – для белорусского и русского, 6 и 10 – для остальных предметов. Регистрация на ЦТ начнется 18 мая. Подробно ознакомиться с информацией можно на сайте Минобразования.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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