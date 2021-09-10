18-летняя минчанка взяла титул «Мисс Беларусь-2021». Что известно о красавице?

Новости Беларуси. Стало известно имя обладательницы титула «Мисс Беларусь-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18-летняя минчанка Дарья Гончаревич получила уникальную драгоценную корону. Известно, что победительница работает моделью и преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. Владеет разговорным английским. В мечтах – организовать Неделю моды в Беларуси.

А пока нужно готовиться к международному конкурсу красавиц. В 2021 году он пройдет в Пуэрто-Рико. Чтобы поддержать участниц, шоу посетил глава государства. Жюри было очень сложно определиться с тем, кто достоин короны красоты. Сегодня эту почетную миссию доверили известным людям культуры и спорта. На конкурс из Москвы приехала и известная русская краса Оксана Федорова.