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18-летняя минчанка взяла титул «Мисс Беларусь-2021». Что известно о красавице?

10 сентября 2021 19:54
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Новости Беларуси. Стало известно имя обладательницы титула «Мисс Беларусь-2021», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18-летняя минчанка Дарья Гончаревич получила уникальную драгоценную корону. Известно, что победительница работает моделью и преподавателем дефиле в Национальной школе красоты. Владеет разговорным английским. В мечтах – организовать Неделю моды в Беларуси.

18-летняя минчанка взяла титул «Мисс Беларусь-2021». Что известно о красавице?-1

А пока нужно готовиться к международному конкурсу красавиц. В 2021 году он пройдет в Пуэрто-Рико. Чтобы поддержать участниц, шоу посетил глава государства. Жюри было очень сложно определиться с тем, кто достоин короны красоты. Сегодня эту почетную миссию доверили известным людям культуры и спорта. На конкурс из Москвы приехала и известная русская краса Оксана Федорова.

Оксана Федорова на «Мисс Беларусь»: у славянских женщин на внутреннее содержание особый упор. Читайте здесь.

18-летняя минчанка взяла титул «Мисс Беларусь-2021». Что известно о красавице?-4

Вместе с признанием всех белорусов победительнице XII Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь» досталось настоящее произведение искусства – драгоценная корона из белого золота, украшенная россыпью бриллиантов и топазов. А также в качестве призов девушка удостоена денежной премии и автомобиля.

# Конкурс красоты # общество # Дарья Гончаревич # Оксана Федорова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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