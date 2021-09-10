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Эти люди добились важных результатов в медицине, науке, культуре. 116 белорусов удостоены госнаград

10 сентября 2021 19:49
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Новости Беларуси. За многолетний плодотворный труд 116 представителей самых разных сфер удостоены орденов и медалей. Подписан соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Эти люди добились важных результатов в медицине, науке, культуре. 116 белорусов удостоены госнаград-1

Эти люди добились важных результатов для себя и страны в самых разных областях: в медицине, науке, культуре, в воинской службе. И высокие награды лишь подтверждают их заслуги и профессионализм. Это и образцовое выполнение служебных обязанностей, исключительные отвага и мужество при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, и значительный личный вклад в реализацию бюджетно-финансовой политики, заслуги в строительстве, промышленности, образовании и искусстве. А главное, плоды их деятельности во благо нашего общества способствуют успешному развитию всей страны.  

# Госнаграды # общество # Фотофакт

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