Эти люди добились важных результатов в медицине, науке, культуре. 116 белорусов удостоены госнаград

Эти люди добились важных результатов для себя и страны в самых разных областях: в медицине, науке, культуре, в воинской службе. И высокие награды лишь подтверждают их заслуги и профессионализм. Это и образцовое выполнение служебных обязанностей, исключительные отвага и мужество при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, и значительный личный вклад в реализацию бюджетно-финансовой политики, заслуги в строительстве, промышленности, образовании и искусстве. А главное, плоды их деятельности во благо нашего общества способствуют успешному развитию всей страны.