Прямой эфир

Отсутствие гуманитарной помощи в Газе более 100 дней парализует работу всех медицинских учреждений 

18 июня 2025 06:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Отсутствие гуманитарной помощи в Газе более 100 дней парализует работу всех медицинских учреждений. Такова оценка международной организации «Врачи без границ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отсутствие гуманитарной помощи в Газе более 100 дней парализует работу всех медицинских учреждений -2

Ситуация в регионе критическая, с каждым днем она ухудшается. Система здравоохранения почти разрушена. В большинстве районов Северной части сектора отсутствуют больницы и медицинские учреждения, – заявили представители организации. До начала военных действий в октябре 2023 года в Газе действовали 35 больниц и крупных медучреждений. Сейчас их осталось всего 14. При этом операционные находятся в крайне плачевном состоянии, а количество пациентов неуклонно растет – ежедневно поступают десятки больных с тяжелыми травмами.

# Медицина # Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
Противостояние между Ираном и Израилем вышло за рамки точечных атак
17 июня 2025 19:12

Противостояние между Ираном и Израилем вышло за рамки точечных атак

Эксперты: досрочный отъезд Трампа со встречи G7 – плохой знак для саммита НАТО
17 июня 2025 18:42

Эксперты: досрочный отъезд Трампа со встречи G7 – плохой знак для саммита НАТО

Лёд тронулся? США предлагают Беларуси сделку – что это значит, объяснил политолог
17 июня 2025 17:36

Лёд тронулся? США предлагают Беларуси сделку – что это значит, объяснил политолог