Отсутствие гуманитарной помощи в Газе более 100 дней парализует работу всех медицинских учреждений 

Ситуация в регионе критическая, с каждым днем она ухудшается. Система здравоохранения почти разрушена. В большинстве районов Северной части сектора отсутствуют больницы и медицинские учреждения, – заявили представители организации. До начала военных действий в октябре 2023 года в Газе действовали 35 больниц и крупных медучреждений. Сейчас их осталось всего 14. При этом операционные находятся в крайне плачевном состоянии, а количество пациентов неуклонно растет – ежедневно поступают десятки больных с тяжелыми травмами.