Вольфович: авторитет белорусских пожарных, спасателей велик и у нас, и далеко за пределами страны

Новости Беларуси. Ярко и с размахом. В Минске проходят празднования по случаю 170-летия пожарной службы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Нет благороднее миссии, чем спасение жизней» – Лукашенко поздравил сотрудников МЧС. Тысячи человек посмотрели обращение Президента на больших экранах у Дворца спорта. С самого утра здесь развернулись мероприятия.

На проспекте Победителей состоялась торжественная церемония награждения профессионалов. Медали «За отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций» вручили семи спасателям отряда спецназначения «Зубр». Синявский: три года подряд имеем положительную динамику снижения гибели людей от внешних факторов. Подробнее. Сотни людей собрал плац-концерт взвода почетного караула университета МЧС. Безупречная выправка не оставила зрителей равнодушными. А после внимание публики привлекло водное шоу. На Свислочи устроили парад плавсредств и авиации МЧС. Гости были в восторге от показательных выступлений.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня авторитет пожарных, спасателей Республики Беларусь действительно велик и на территории республики, и далеко за пределами нашей страны. Совсем недавно мы, с одной стороны, с горечью наблюдали за трагедией народа Турции и с гордостью наблюдали за тем, что наши спасатели, наш отряд «Зубр» в числе первых прибыл на территорию Турецкой Республики и приступил к спасению людей. Были вытащены сотни и сотни людей из-под завалов, спасены жизни.