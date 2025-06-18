Мужчину с двумя дронами задержали на белорусско-польской границе

Запустить сразу два беспилотника злоумышленник пытался в одном из садовых товариществ. Заметив военнослужащих, он попытался скрыться в лесу, но сделать это не получилось. Кроме беспилотных летательных аппаратов, при задержанном обнаружены 16 аккумуляторов к ним и ноутбук. Нарушитель доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс. Предусмотренные законодательством санкции за нарушение воздушного пространства – арест до 15 суток и штраф до 4 тысяч 200 рублей.