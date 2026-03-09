Итоги визита в Гану и Того – Рыженков поделился подробностями

Беларусь формирует карту опорных точек в Африке. Александр Лукашенко принял с докладом министра иностранных дел Максима Рыженкова по итогам его визита в Гану и Того, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Африка – это будущее! Лукашенко принял с докладом главу МИД Беларуси по итогам его визита в Гану и Того.

Как доложил глава внешнеполитического ведомства, визиты в Гану и Того стали первыми в истории дипломатических отношений на уровне министров. Правовая база с этими странами практически отсутствовала, а торговля носила точечный характер. Однако теперь удалось нащупать магистральные направления. Особое внимание – логистике. Того обладает одним из крупнейших портов Западной Африки – Ломе, через который за год перевозят около 30 миллионов тонн грузов. Для Беларуси это потенциальные ворота на рынки стран Сахеля и Центральной Африки. Но главное – это конкретные контракты.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

В Того хорошо знают нашу технику, и в ходе визита была достигнута договоренность, и было принято решение о финансировании, председатель Совета министров прямо в нашем присутствии это сделал, о поставке в Того порядка 4,5 тысяч единиц белорусской техники, включая трактора, навесное оборудование и прочие агрегаты. Кроме того, мы также подписали ветеринарные сертификаты, которые позволяют нам теперь продавать в Того мясную и молочную продукцию. В первом приближении мы уже посмотрели, кто этим может заниматься, конкретные производители Беларуси, и какие приблизительно будут объемы. Речь шла также и о сотрудничестве в области образования, потому что там тоже требуются специалисты широкого профиля, от медицины до инженерных специальностей. Фактически, по такому же треку был наш визит и в Гану. В Гане тоже достигнута договоренность, найдено финансирование и уже размещен заказ на производство в Беларуси техники (порядка 3000 единиц), практически такой же номенклатуры, как и по Того. Кроме того, достигнуты конкретные договоренности по увеличению поставок сухого молока и мяса.