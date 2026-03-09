В музее-заповеднике «Заславль» открылась выставка, посвященная Году белорусской женщины

Здесь около 70 работ. Проект «Маленькие гобелены» – первая наиболее полная презентация работ. Это хроника жизни и творчества белорусских женщин. Собранные в разных уголках страны, картины рассказывают не только об истории моды 1950-х и 1960-х годов, но и показывают индивидуальный почерк каждого мастера. На выставке также представлены работы, созданные в период Великой Отечественной войны.

Ксения Семашко, заместитель директора по научной работе – заведующая научно-экспозиционным отделом историко-культурного музея-заповедника «Заславль»:

Мы распределили зал по тематическим блокам, и наши посетители могут обратить внимание, как наши мастерицы из разных уголков Беларуси, из разных населенных пунктов, увлекались вышивкой, они увлекались созданием красоты в своем доме, потому что вот этот пик красоты, вышивки в 50-х, 60-х и до сегодняшнего дня многие мастерицы увлекаются этим, он пришелся как раз-таки на сельский дом.

Все работы собраны лично художником Владимиром Цвирко, который занимается исследованием разных уголков Беларуси.