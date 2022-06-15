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15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон

15 июня 2022 17:52
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей в деятельности всех органов государственной власти. Вместе с тем основная ответственность за решение вопросов ложится на местную вертикаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сделать общение с людьми максимально эффективным и выстроить доверительный диалог, руководители ищут новые формы работы – помогают цифровые ресурсы.

Такой формат значительно ускоряет обратную связь и делает ее более доступной. Особенно это удобно в сельской местности, где на прием к чиновнику нужно еще добраться. Работа с людьми – индикатор профпригодности руководства любого уровня.

Кто из чиновников уже использует личные аккаунты для решения самых разных вопросов, знает Юлия Мычка.

15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон-1

Каким бы эффективным ни было общение в интернете, живой контакт никогда не проиграет, делится молодой председатель. Особенно это касается людей пожилого возраста. У деревни Пишичи свой личный мессенджер – староста Анна Филипповна. В общественной работе – настоящий самородок.

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15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон-4

Анна Бучманова, староста деревни Пишичи:
Я разносила почту здесь. И всех я знаю до одного человека: от мала до велика.

За 15 лет и без социальных сетей Филипповна легко находила общий язык с людьми. Безотказная соседка всегда поможет не только словом, но и делом. Жители охотно откликаются на предложения старосты и готовы ради общего дела даже и рублем поделиться.

15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон-7

Анна Бучманова:
Мы собрали деньги на ограждение кладбища. Все дали, кто сколько мог – кто пять рублей, кто десять, кто сколько.

Но даже налаженная работа с людьми не дает Анне Филипповне почивать на лаврах. Староста с солидным опытом готова попробовать и прогрессивные методы работ с населением. Внуки недавно подарили бабушке смартфон. И судя по всему, у молодого председателя вот-вот появится новый друг.

Денис Руцкий:
Давайте мы вас подпишем на наш канал. И всю нашу информацию вы будете отслеживать.

Анна Бцчманова:
Благодарю вас.

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О том, каким должен быть местный управленец, можно рассуждать долго. Одни скажут – лояльным и понимающим, другие – строгим и дисциплинированным. Но лучше других ответ на этот вопрос знает Президент страны. Александр Лукашенко уверен – чиновник любого уровня в первую очередь должен быть в контакте с народом.

15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон-10

Президент Беларуси: работа должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим. Читать здесь.

Главный критерий взаимовыгодной связи – постоянство. И если технологии отдалили нас друг от друга на расстояние компьютера или смартфона, то именно в медиапространстве и должен продолжаться этот диалог. Правдиво, открыто, конструктивно.

# Местная власть # общество # Юлия Мычка # Денис Руцкий # Анна Бучманова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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