15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей в деятельности всех органов государственной власти. Вместе с тем основная ответственность за решение вопросов ложится на местную вертикаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сделать общение с людьми максимально эффективным и выстроить доверительный диалог, руководители ищут новые формы работы – помогают цифровые ресурсы. Такой формат значительно ускоряет обратную связь и делает ее более доступной. Особенно это удобно в сельской местности, где на прием к чиновнику нужно еще добраться. Работа с людьми – индикатор профпригодности руководства любого уровня. Кто из чиновников уже использует личные аккаунты для решения самых разных вопросов, знает Юлия Мычка.

Каким бы эффективным ни было общение в интернете, живой контакт никогда не проиграет, делится молодой председатель. Особенно это касается людей пожилого возраста. У деревни Пишичи свой личный мессенджер – староста Анна Филипповна. В общественной работе – настоящий самородок. «Зафрендил» половину жителей в соцсетях. Как работает самый молодой председатель сельсовета в Могилевской области? Мы узнали.

Анна Бучманова, староста деревни Пишичи:

Я разносила почту здесь. И всех я знаю до одного человека: от мала до велика. За 15 лет и без социальных сетей Филипповна легко находила общий язык с людьми. Безотказная соседка всегда поможет не только словом, но и делом. Жители охотно откликаются на предложения старосты и готовы ради общего дела даже и рублем поделиться.

Анна Бучманова:

Мы собрали деньги на ограждение кладбища. Все дали, кто сколько мог – кто пять рублей, кто десять, кто сколько. Но даже налаженная работа с людьми не дает Анне Филипповне почивать на лаврах. Староста с солидным опытом готова попробовать и прогрессивные методы работ с населением. Внуки недавно подарили бабушке смартфон. И судя по всему, у молодого председателя вот-вот появится новый друг. Денис Руцкий:

Давайте мы вас подпишем на наш канал. И всю нашу информацию вы будете отслеживать. Анна Бцчманова:

Благодарю вас. Многодетная семья несколько лет не могла купить пустующий дом. Помог пост в Instagram председателя сельсовета. Подробнее. О том, каким должен быть местный управленец, можно рассуждать долго. Одни скажут – лояльным и понимающим, другие – строгим и дисциплинированным. Но лучше других ответ на этот вопрос знает Президент страны. Александр Лукашенко уверен – чиновник любого уровня в первую очередь должен быть в контакте с народом.