15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей в деятельности всех органов государственной власти. Вместе с тем основная ответственность за решение вопросов ложится на местную вертикаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сделать общение с людьми максимально эффективным и выстроить доверительный диалог, руководители ищут новые формы работы – помогают цифровые ресурсы.
Такой формат значительно ускоряет обратную связь и делает ее более доступной. Особенно это удобно в сельской местности, где на прием к чиновнику нужно еще добраться. Работа с людьми – индикатор профпригодности руководства любого уровня.
Кто из чиновников уже использует личные аккаунты для решения самых разных вопросов, знает Юлия Мычка.
Каким бы эффективным ни было общение в интернете, живой контакт никогда не проиграет, делится молодой председатель. Особенно это касается людей пожилого возраста. У деревни Пишичи свой личный мессенджер – староста Анна Филипповна. В общественной работе – настоящий самородок.
«Зафрендил» половину жителей в соцсетях. Как работает самый молодой председатель сельсовета в Могилевской области? Мы узнали.
Анна Бучманова, староста деревни Пишичи:
Я разносила почту здесь. И всех я знаю до одного человека: от мала до велика.
За 15 лет и без социальных сетей Филипповна легко находила общий язык с людьми. Безотказная соседка всегда поможет не только словом, но и делом. Жители охотно откликаются на предложения старосты и готовы ради общего дела даже и рублем поделиться.
Анна Бучманова:
Мы собрали деньги на ограждение кладбища. Все дали, кто сколько мог – кто пять рублей, кто десять, кто сколько.
Но даже налаженная работа с людьми не дает Анне Филипповне почивать на лаврах. Староста с солидным опытом готова попробовать и прогрессивные методы работ с населением. Внуки недавно подарили бабушке смартфон. И судя по всему, у молодого председателя вот-вот появится новый друг.
Денис Руцкий:
Давайте мы вас подпишем на наш канал. И всю нашу информацию вы будете отслеживать.
Анна Бцчманова:
Благодарю вас.
Многодетная семья несколько лет не могла купить пустующий дом. Помог пост в Instagram председателя сельсовета. Подробнее.
О том, каким должен быть местный управленец, можно рассуждать долго. Одни скажут – лояльным и понимающим, другие – строгим и дисциплинированным. Но лучше других ответ на этот вопрос знает Президент страны. Александр Лукашенко уверен – чиновник любого уровня в первую очередь должен быть в контакте с народом.
Президент Беларуси: работа должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим. Читать здесь.
Главный критерий взаимовыгодной связи – постоянство. И если технологии отдалили нас друг от друга на расстояние компьютера или смартфона, то именно в медиапространстве и должен продолжаться этот диалог. Правдиво, открыто, конструктивно.