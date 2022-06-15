«Зафрендил» половину жителей в соцсетях. Как работает самый молодой председатель сельсовета в Могилёвской области?

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей в деятельности всех органов государственной власти. Вместе с тем основная ответственность за решение вопросов ложится на местную вертикаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сделать общение с людьми максимально эффективным и выстроить доверительный диалог, руководители ищут новые формы работы – помогают цифровые ресурсы. 15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон. Читать здесь.

Денис Руцкий:

Знаете, у меня есть мечта, как у председателя нашего совета, для нашего населения сделать амфитеатр и детскую игровую площадку.

Денис Руцкий – самый молодой председатель сельского совета в Могилевской области. В новую должность бывший директор Белыничского музея вступил в начале года в возрасте 28 лет, и жизнь его в корне изменилась. Зона ответственности – 22 деревни и больше тысячи сельских жителей разного возраста.