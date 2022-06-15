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«Зафрендил» половину жителей в соцсетях. Как работает самый молодой председатель сельсовета в Могилёвской области?

15 июня 2022 17:28
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Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей в деятельности всех органов государственной власти. Вместе с тем основная ответственность за решение вопросов ложится на местную вертикаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сделать общение с людьми максимально эффективным и выстроить доверительный диалог, руководители ищут новые формы работы – помогают цифровые ресурсы.

15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон. Читать здесь.

«Зафрендил» половину жителей в соцсетях. Как работает самый молодой председатель сельсовета в Могилёвской области?-1

Денис Руцкий:
Знаете, у меня есть мечта, как у председателя нашего совета, для нашего населения сделать амфитеатр и детскую игровую площадку.

«Зафрендил» половину жителей в соцсетях. Как работает самый молодой председатель сельсовета в Могилёвской области?-4

Денис Руцкий – самый молодой председатель сельского совета в Могилевской области. В новую должность бывший директор Белыничского музея вступил в начале года в возрасте 28 лет, и жизнь его в корне изменилась. Зона ответственности – 22 деревни и больше тысячи сельских жителей разного возраста.

«Зафрендил» половину жителей в соцсетях. Как работает самый молодой председатель сельсовета в Могилёвской области?-7

У молодого председателя и подход современный. Без социальных сетей вспахать информационное поле в деревне не получится. А потому для создания доверительного диалога с людьми Денис Владимирович первым делом зарегистрировал несколько аккаунтов и «зафрендил» уже половину своих жителей. Новости, мероприятия, критика, просьбы и предложения – без проблем и всегда онлайн. Чтобы не ехать за несколько километров, на связь с председателем можно выйти через интернет.

Многодетная семья несколько лет не могла купить пустующий дом. Помог пост в Instagram председателя сельсовета. Подробнее.

# Местная власть # общество # Юлия Мычка # Денис Руцкий # Фотофакт

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