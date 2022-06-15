Многодетная семья несколько лет не могла купить пустующий дом. Помог пост в Instagram председателя сельсовета

Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей в деятельности всех органов государственной власти. Вместе с тем основная ответственность за решение вопросов ложится на местную вертикаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сделать общение с людьми максимально эффективным и выстроить доверительный диалог, руководители ищут новые формы работы – помогают цифровые ресурсы. 15 лет староста деревни работала без соцсетей. Но внуки подарили телефон. Читать здесь.

Денис Руцкий:

Вот если посмотреть ленту нашего Instagram-канала, то последняя публикация у нас о продаже пустующего дома по 116-му Указу. Час назад опубликовал – уже пошли лайки. С момента публикации не прошло и двух часов, а вслед за лайками подъехали и люди. Многодетная семья из деревни Прибор, оказывается, уже давно присматривалась к пустующему дому по соседству. И вот удача, объект попал под 116-й Указ, и приобрести его теперь можно за одну базовую величину.

Дмитрий Константинов, житель деревни Прибор:

Уже несколько лет, может быть, три-четыре года, как я занят вопросом по приобретению дома в деревне Прибор, это Техтинский сельсовет. И вопрос этот не решался. Дом заброшенный много лет – восемь, может, девять лет.