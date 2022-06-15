Многодетная семья несколько лет не могла купить пустующий дом. Помог пост в Instagram председателя сельсовета
Новости Беларуси. Работа с обращениями граждан остается важнейшей задачей в деятельности всех органов государственной власти. Вместе с тем основная ответственность за решение вопросов ложится на местную вертикаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы сделать общение с людьми максимально эффективным и выстроить доверительный диалог, руководители ищут новые формы работы – помогают цифровые ресурсы.
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Денис Руцкий:
Вот если посмотреть ленту нашего Instagram-канала, то последняя публикация у нас о продаже пустующего дома по 116-му Указу. Час назад опубликовал – уже пошли лайки.
С момента публикации не прошло и двух часов, а вслед за лайками подъехали и люди. Многодетная семья из деревни Прибор, оказывается, уже давно присматривалась к пустующему дому по соседству. И вот удача, объект попал под 116-й Указ, и приобрести его теперь можно за одну базовую величину.
Дмитрий Константинов, житель деревни Прибор:
Уже несколько лет, может быть, три-четыре года, как я занят вопросом по приобретению дома в деревне Прибор, это Техтинский сельсовет. И вопрос этот не решался. Дом заброшенный много лет – восемь, может, девять лет.
Обычный пост в Instagram оказался очень полезным и приблизил семью к осуществлению своей мечты. А ведь могли бы и прозевать свое счастье. Вот она – сила цифровых ресурсов.
Дмитрий Константинов:
У нас ситуация такая: у нас восемь детей. Все они с нами. Пять сыновей, три дочери. Мы очень любим землю. И очень любим это место, поэтому у нас большое желание, чтобы мечта осуществилась.
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