В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества. Людей просят взять кредит

Новости Беларуси. В Беларуси участились случаи телефонного мошенничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники под видом работников банков и под разными предлогами убеждают людей взять кредит и перечислить средства на определенный счет.

Человеку говорят о том, что от его имени пытаются оформить кредитный договор и нужны срочно конфиденциальные данные. Перезванивать в банк, разумеется, ни в коем случае нельзя, а то это навредит расследованию. Отметим, в 2021 году в стране уже зарегистрировано свыше 3 400 случаев мошенничества, из которых более 2 000 совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.