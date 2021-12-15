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МИД Беларуси: Жозеп Боррель умалчивает главное – страны НАТО стали настоящей машиной по производству беженцев

15 декабря 2021 06:40
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Новости Беларуси. Воинствующая риторика, сплошные карательные меры и полное отсутствие ответственности за последствия. В МИД Беларуси прокомментировали заявление Высокого представителя ЕС о победе европейской дипломатии в миграционном кризисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД Беларуси: Жозеп Боррель умалчивает главное – страны НАТО стали настоящей машиной по производству беженцев-1

Как отметил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, Жозеп Боррель умалчивает главное: за последнее десятилетие страны НАТО, в числе которых члены ЕС, во главе с США стали настоящей машиной по производству беженцев в мировом масштабе. И идут они разными маршрутами.  

МИД Беларуси: Жозеп Боррель умалчивает главное – страны НАТО стали настоящей машиной по производству беженцев-4

Илона Волынец, СТВ:  
Впрочем, то, что многие войны в мире развязываются под ширмой демократии, уже ни для кого не секрет. Так, официальный представитель МИД Китая заявил, что эра, при которой США единолично действует в мире под предлогом демократии и прав человека, прошла.  

# Беженцы # общество # Анатолий Глаз # Жозеп Боррель # Илона Волынец # Фотофакт

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