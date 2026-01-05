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15 340 часов в эфире! Раскрываем секреты съёмки программы «Новое утро»

05 января 2026 12:31
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15 340 часов вы провели в компании «Нового утра». Коль уж мы с вами за это время стали так сильно близки, добро пожаловать в закулисье самой позитивной программы белорусского ТВ. 

Вашему вниманию – наш производственный Олимп в составе редактора, режиссера и его ассистентов.

15 340 часов в эфире! Раскрываем секреты съёмки программы «Новое утро»-2

Девушки, кто все-таки главный на съемочной площадке, редактор или режиссер?
– Редактор, конечно же.
– Режиссер.

15 340 часов в эфире! Раскрываем секреты съёмки программы «Новое утро»-4

Признавайтесь, наверняка хоть раз в своей жизни вы представляли себя в кресле ведущего, мечтали пошуршать сценарием, передать привет своим близким с голубого экрана. 

15 340 часов в эфире! Раскрываем секреты съёмки программы «Новое утро»-6

Мария Кронда, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Александр, давайте честно. Все ведущие – хорошие актеры, правильно? И эта улыбка, скорее всего, наиграна. Какой вы на самом деле?

Александр Меженный, телеведущий ЗАО «Столичное телевидение»:
Нет, это я как раз таки наигрываю относительное спокойствие. А так я просто вообще безбашенный!

Подробности смотрите в видео.

# Телевидение # Столичное телевидение # ЗАО «Столичное телевидение» # Александр Меженный # Мария Кронда

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