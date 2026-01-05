15 340 часов в эфире! Раскрываем секреты съёмки программы «Новое утро»

Вашему вниманию – наш производственный Олимп в составе редактора, режиссера и его ассистентов.

15 340 часов вы провели в компании «Нового утра». Коль уж мы с вами за это время стали так сильно близки, добро пожаловать в закулисье самой позитивной программы белорусского ТВ.

– Девушки, кто все-таки главный на съемочной площадке, редактор или режиссер? – Редактор, конечно же. – Режиссер.

Признавайтесь, наверняка хоть раз в своей жизни вы представляли себя в кресле ведущего, мечтали пошуршать сценарием, передать привет своим близким с голубого экрана.

Мария Кронда, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Александр, давайте честно. Все ведущие – хорошие актеры, правильно? И эта улыбка, скорее всего, наиграна. Какой вы на самом деле?

Александр Меженный, телеведущий ЗАО «Столичное телевидение»:

Нет, это я как раз таки наигрываю относительное спокойствие. А так я просто вообще безбашенный!