14 родников спускаются с возвышенности и впадают в Балтийское море. Показываем сказочную экотропу в Беларуси

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

За кислородом отправляемся в деревню Шершуны Минского района. Экотропа «Родники Святые Криницы» словно из скандинавской саги. Заповедный дремучий лес. С возвышенностей в реку Удранку спускается 14 родников, воды которой затем попадают в Балтийское море.

По легенде, давным-давно на этом месте стояла церковь, которая ушла под землю, и тогда забили родники. Так или нет, можно только гадать. А вот то, что это подарок последнего ледника, не поспоришь. За кристально чистой водой приходят не только местные жители, но и приезжают издалека.

Михаил Чичко, главный лесничий ГЛХУ «Красносельское»:

Обычно родники выходят в устье рядом с рекой, а здесь выходят сверху с горы. Во многих родниках, особенно ледникового или мелового периода выходит железо на поверхность... поэтому такие следы красивые. Когда-то из этого железа люди добывали железную руду!

Родники не замерзают даже в лютые морозы, и есть небольшие водопады. Приезжать за атмосферой можно круглый год. Для гостей обустроили удобный настил и мостики, чтобы наслаждаться журчанием ручьев, пением птиц и ловить волшебные кадры.