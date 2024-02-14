В профессию берут самых сильных и выносливых. Рассказываем о работе водолазов

Герои с большой буквы! Ежедневно они спасают жизни сотни людей, которые оказались под водой на волоске от гибели. Вне зависимости от поры года водолазы всегда начеку.
Герои с большой буквы! Ежедневно они спасают жизни сотни людей, которые оказались под водой на волоске от гибели. Вне зависимости от поры года водолазы всегда начеку.
Анатолий Числов, водолазный специалист центра водолазно-спасательной службы РОСН «Зубр»:
В данном центре у нас есть два отдела. Один отдел – это аварийно-спасательные работы, которые производят. Они непосредственно несут суточный режим работы и выезжают на спасательные работы как днем, так и ночью. Второй отдел у нас водолазной подготовки. Непосредственно в этом отделе мы обучаем будущих водолазов, которые хотят в дальнейшем свою профессию совместить с водой. А также приезжают в летний период группы спасения на воде.
Смелые и отважные, сильные и мужественные. Они, в буквальном смысле рискуя своей жизнью, приходят на помощь другим. Состояние алкогольного опьянения, родительская невнимательность и несоблюдение простых правил поведения на воде – частая причина смертей. Несчастье лучше предупредить, чем ликвидировать ЧС. Снаряжаемся спасательным жилетом и отправляемся в рейд по Цнянскому водохранилищу.
Подробности в видео.