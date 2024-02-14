Сладости бывают полезными. Рецепт имбирных конфет
Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас имбирные конфеты. Для этого блюда нам понадобится лимон, имбирь, финики, миндаль и кунжут.
Основой имбирных конфет является миндальная мука либо молотый миндаль. Мы используем сегодня миндаль, будем его измельчать. Для этого понадобится блендер, засыпаем в блендер миндаль и измельчаем. Миндаль измельчаем и оставляем пока в чаше. Также понадобятся финики, разрезаем финики и добавляем их к миндалю. Я люблю имбирные конфеты за простоту их приготовления и за то, что они готовятся из натуральных полезных ингредиентов.
Чтобы сделать конфеты максимально полезными, добавляем свежий имбирь. Имбирь поддерживает не только иммунную систему, а также нервную и сердечно-сосудистую. И в период вирусных инфекций и простудных заболеваний будет отличным помощником. Также понадобится сок половины лимона. Добавляем немного кунжута. Все ингредиенты у нас готовы, мы загрузили их в блендер, перемешиваем. Также нам понадобятся две столовые ложки воды. Воду добавляем для того, чтобы наши ингредиенты лучше измельчились и смешались. Все ингредиенты перемешались, хорошо измельчились.
Полученную массу выкладываем в емкость. Получившейся массе придаем форму конфет. Делаем их круглыми и выкладываем креманку. Как видите, все готовится очень быстро и просто. Ничего не нужно выпекать.
Имбирные конфеты богаты магнием, витамином А и Е, а за счет кунжута еще и кальцием. Также имбирные конфеты можно обвалять в кокосовой стружке, если у вас нет кунжута. Витаминные имбирные конфеты готовы. Они очень вкусные и сладкие. А главное – очень полезные. Это то, что нужно в зимнюю пору.