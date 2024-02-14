Сладости бывают полезными. Рецепт имбирных конфет

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас имбирные конфеты. Для этого блюда нам понадобится лимон, имбирь, финики, миндаль и кунжут.

Основой имбирных конфет является миндальная мука либо молотый миндаль. Мы используем сегодня миндаль, будем его измельчать. Для этого понадобится блендер, засыпаем в блендер миндаль и измельчаем. Миндаль измельчаем и оставляем пока в чаше. Также понадобятся финики, разрезаем финики и добавляем их к миндалю. Я люблю имбирные конфеты за простоту их приготовления и за то, что они готовятся из натуральных полезных ингредиентов.