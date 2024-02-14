Покормить ланей, покататься на лошадях и отдохнуть в стильных домиках. Показываем экопарк недалеко от Минска

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Хочется активных и веселых выходных? Следуйте за нами! Всего 60 километров от столицы – и вы в чудесном экопарке! На 168 гектарах более 10 кристально чистых водоемов, контактный зоопарк и уютные гостевые домики!

Александр Галерко, сотрудник экопарка:

Для детей у нас работает детский клуб, проходят различные мероприятия, спектакли, мастер-классы, есть веревочный парк, есть спортивные площадки. Очень любят дети посещать зоопарк, кататься на лошадях в конном клубе.

Прокатиться на шустрых благородных лошадях предлагают даже самым юным посетителям. Опытные наездники научат основам конного спорта.

Приветливо виляет хвостиком и мини-пиг Жорик. Этот пухлый симпотяга обожает вкусняшки! А еще никогда не откажется от массажа после сытного обеда.

Попугаи – одни из самых красивых экзотических птиц, которых приручил человек. На территории экопарка живет целое семейство пернатых!

Анна Медведева, зоотехник:

Они все живут на свободе, делают что хотят. Мы только предоставляем им корм и воду. Мы ни к чему их не принуждаем. Даже кормление добровольное. Кто захотел – прилетел, кто не захотел, тот получит свою порцию из миски. Они обычно выбирают прилетать, потому что это хоть какое-то развлечение, умственная нагрузка.

Харизматичный осел с бакенбардами по кличке Пушкин и черногривый пони Рэй – хорошие приятели.

А вот и легенда русских сказок – хитрая лиса. Анна Медведева:

Все лисички попали к нам со своей особенной историей. Некоторые были найдены в беде в дикой природе, других отдали зоопарки, есть лисичка Алиса из Гродненского зоопарка. По пятницам и воскресеньям проводят показательные кормления.

Мы подружились. Мама этих двух щеночков не смогла их выкармливать. Я взяла их домой, выкармливала из бутылочки молоком. В итоге они знают меня, я знаю их. Они кричат, лают, смеются, визжат по-разному. Мы всегда знаем по голосу, какая это лиса, потому что у каждой лисы свой голос. У нас есть день диеты (четверг), когда они не получают пищу. Ми симулируем, как в природе, якобы они не смогли что-то себе поймать. По четвергам, проходя мимо вольеров, можно услышать плач, крик, вой.

Этот пентхаус соорудили специально для кошек, которые когда-то остались без крыши над головой.

Здесь есть контактный вольер с ланями. Леся, Алеся и маленький лань Ясь. У Леси и Алеси грустная судьба, от них отказалась мама, они сестры. Нам пришлось выкармливать их из бутылочки. Они очень ручные, подходят к людям, особенно когда голодные. Любят общаться.

А Ясь – это новый лань. Он только в этом году присоединился. Его привезли, чтобы было не скучно. Лани – это стайные животные, им для полноценной семьи нужен мальчик и несколько девочек.