Прямой эфир

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком

14 ноября 2018 06:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сегодня, 14 ноября, в столичном Доме офицеров простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Печальное известие о том, что композитора не стало, пришло накануне.

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком-1

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком-3

Несколько недель назад его госпитализировали с инсультом. Медики боролись за его жизнь до последнего.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

На песнях Игоря Михайловича выросло несколько поколений. И не только белорусов. «Алеся», «Майский вальс», «Полька беларуская», «Мой родны кут», «Журавли на Полесье летят». Всего в авторской музотеке более 400 песен. Он стал первым белорусом, которому на «Аллее звезд» в Москве отвели именной квадратный метр. Горит звезда и в фестивальном Витебске. Среди множества наград – и Орден Франциска Скорины, и Орден Отечества.

Игорь Лученок ушел из жизни на 81-м году. Похоронят артиста на Московском кладбище в Минске.

14 ноября простятся с народным артистом Беларуси Игорем Лученком-6

# Некролог # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе
13 ноября 2018 18:30

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси
13 ноября 2018 18:25

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси

Место для спокойных культурных мероприятий: рассказываем, как архитекторы предлагают изменить улицу Карла Маркса
13 ноября 2018 18:07

Место для спокойных культурных мероприятий: рассказываем, как архитекторы предлагают изменить улицу Карла Маркса