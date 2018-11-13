Место для спокойных культурных мероприятий: рассказываем, как архитекторы предлагают изменить улицу Карла Маркса

Улица Карла Маркса уже сотню лет назад была в ТОПе у тех, кто решался на приобретение недвижимости в столице. Правда, такую роскошь мог позволить себе далеко не каждый. Вымощенные брусчаткой спуски, старинные дома и изящные скверы – один из самых престижных районов дореволюционного Минска. Франты здесь выгуливали модные наряды, а из окон звучали стихи Ахматовой.

Именно в этом уголке в начале прошлого века обосновалось общество любителей изящных искусств. Минский Арбат – так прозвали улицу в народе. Сегодня здесь, как и по всему городу, идёт работа по организации публичных пространств. Ведь не за горами вторые Европейские игры. А многочисленным гостям и участникам спортивного мультифорума должно быть комфортно не только в гостиничных номерах, но и на улицах.

Анастасия Янчевская, директор ОО «Минского велосипедного общества»:

Первое, что видят туристы, когда приезжают – Карла Маркса. Это ворота в город, которые на данный момент заставлены машинами. Проводились исследования по вопросу от городской администрации. И сейчас можно говорить, что там 200 машин, и средняя проходимость 800 человек. Поэтому есть потребность создавать пространства именно для людей.

У Карла Маркса есть неповторимая харизма, а вместе с тем, огромный нераскрытый потенциал. Просто находка для креативных и инициативных архитекторов! Впрочем, они уже предложили уникальную дизайн-концепцию исторической части города.

В планах – создание общественного пространства, которое объединит и привлечёт всех, независимо от возраста и статуса.

Евгений Лойко, градостроитель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Всё началось с Карла Маркса. И вся эта активность потом разрослась по другим улицам. На Зыбицкую вылилась шумная активность. На Октябрьскую – это больше такая хипстерская. Но нет места, где можно проводить больше мероприятия семейные, более спокойные и культурные. И вот улица Карла Маркса как раз обладает всеми этими необходимыми параметрами, чтобы созвать такую вот активность туда.



Анна Самарская, директор по развитию краудфандинговой платформы:

Если двигаться по этому направлению и развивать улицу через артистические, культурные интервенции, вполне возможно, что улица станет более привлекательна, в том числе, для туристического потока.

Градостроители планируют привлечь к реализации дизайн-концепта частные инвестиции. Ведь размах – небывалый! А минская Карла Маркса, уверяют урбанисты, станет достойным ответом парижским Елисейским полям. Анна Самарская:

Частные инициативы, частный бизнес, дай Бог, в Беларуси развивается. Соответственно, он будет заинтересован в любого рода активностях, связанных с публичным пространством, таким, каким является улица Маркса. Как показывает опыт зарубежных коллег – планы могут стать реальностью.

Никита Белокопытов, архитектор (г. Киев):

Во Львове был похожий пример. Была целая серия воркшопов, они проходили каждый месяц. Целый год занимались разработкой проекта, и в итоге получилось три проекта. Они проходили голосование: люди голосовали на улицах, в соцсетях. Это, на самом деле, было таким всеобщим городским явлением. Главный вопрос на повестке дня: как на площадке уместить всех, кого она заинтересует?

Кристоф Шмидт, архитектор берлинского института прикладной урбанистики:

В Европе мы сталкиваемся с проблемами перегруженности улиц огромными толпами туристов. Местное сообщество зачастую жалуется на шум. Но я не думаю, что каким-то образом культурные ценности и облик этих улиц вступают в противоречие с турбизнесом.