Место для спокойных культурных мероприятий: рассказываем, как архитекторы предлагают изменить улицу Карла Маркса
Улица Карла Маркса уже сотню лет назад была в ТОПе у тех, кто решался на приобретение недвижимости в столице. Правда, такую роскошь мог позволить себе далеко не каждый. Вымощенные брусчаткой спуски, старинные дома и изящные скверы – один из самых престижных районов дореволюционного Минска. Франты здесь выгуливали модные наряды, а из окон звучали стихи Ахматовой.
Именно в этом уголке в начале прошлого века обосновалось общество любителей изящных искусств.
Минский Арбат – так прозвали улицу в народе. Сегодня здесь, как и по всему городу, идёт работа по организации публичных пространств. Ведь не за горами вторые Европейские игры. А многочисленным гостям и участникам спортивного мультифорума
должно быть комфортно не только в гостиничных номерах, но и на улицах.
Анастасия Янчевская, директор ОО «Минского велосипедного общества»:
Первое, что видят туристы, когда приезжают – Карла Маркса. Это ворота в город, которые на данный момент заставлены машинами. Проводились исследования по вопросу от городской администрации. И сейчас можно говорить, что там 200 машин, и средняя проходимость 800 человек. Поэтому
есть потребность создавать пространства именно для людей.
У Карла Маркса есть неповторимая харизма, а вместе с тем, огромный нераскрытый потенциал. Просто находка для креативных и инициативных архитекторов! Впрочем, они уже предложили уникальную дизайн-концепцию исторической части города.
В планах – создание общественного пространства, которое объединит и привлечёт всех, независимо от возраста и статуса.
Евгений Лойко, градостроитель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Всё началось с Карла Маркса.
И вся эта активность потом разрослась по другим улицам. На Зыбицкую вылилась шумная активность. На Октябрьскую – это больше такая хипстерская. Но нет места, где можно проводить больше мероприятия семейные, более спокойные и культурные. И вот улица Карла Маркса как раз обладает всеми этими необходимыми параметрами, чтобы созвать такую вот активность туда.
Анна Самарская, директор по развитию краудфандинговой платформы:
Если двигаться по этому направлению и развивать улицу через артистические, культурные интервенции, вполне возможно, что улица станет более привлекательна, в том числе, для туристического потока.
Градостроители планируют привлечь к реализации дизайн-концепта частные инвестиции.
Ведь размах – небывалый! А минская Карла Маркса, уверяют урбанисты, станет достойным ответом парижским Елисейским полям.
Анна Самарская:
Частные инициативы, частный бизнес, дай Бог, в Беларуси развивается. Соответственно, он будет заинтересован в любого рода активностях, связанных с публичным пространством, таким, каким является улица Маркса.
Как показывает опыт зарубежных коллег – планы могут стать реальностью.
Никита Белокопытов, архитектор (г. Киев):
Во Львове был похожий пример.
Была целая серия воркшопов, они проходили каждый месяц. Целый год занимались разработкой проекта, и в итоге получилось три проекта. Они проходили голосование: люди голосовали на улицах, в соцсетях. Это, на самом деле, было таким всеобщим городским явлением.
Главный вопрос на повестке дня: как на площадке уместить всех, кого она заинтересует?
Кристоф Шмидт, архитектор берлинского института прикладной урбанистики:
В Европе мы сталкиваемся с проблемами перегруженности улиц огромными толпами туристов. Местное сообщество зачастую жалуется на шум. Но я не думаю, что каким-то образом культурные ценности и облик этих улиц вступают в противоречие с турбизнесом.
Они могут и должны сосуществовать.
Каждый город стремится рекламировать и продвигать своё наследие.