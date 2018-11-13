Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

Новости Беларуси. «Малая родина в объективе». Юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе детских работ «Лидице-2018», который прошел в Чехии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. «Малая родина в объективе». Юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе детских работ «Лидице-2018», который прошел в Чехии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сразу пять победителей в номинации «Фотография» – воспитанники местной школы искусств получили почетные дипломы. Их фамилии сейчас можно отыскать в престижном зарубежном художественном каталоге конкурса.
Елена Никонюк, учитель изобразительных искусств Логойской детской школы искусств:
Была идея сделать разные фотографии, посвященные своей малой родине. Мы фотографировали воду и окрестности нашей Логойщины.
Никита Грузд, воспитанник Логойской детской школы искусств:
На фотографии у меня изображено достаточно необычное зимнее дерево, на нем – застывшие капли воды, по форме напоминающие шипы. Поэтому работу мы назвали «Форма воды».
Я достаточно уверен в себе и ждал, что я выиграю, ведь я у мамы красавчик.
Международный конкурс юных художников «Лидице» проходит с 1967 года. Выставка заслужила международный авторитет и стала одной из крупнейших и старейших в Европе. В 2018 году на ее прислали более 25 тысяч работ со всего мира.