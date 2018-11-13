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Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе

13 ноября 2018 18:30
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Новости Беларуси. «Малая родина в объективе». Юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе детских работ «Лидице-2018», который прошел в Чехии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-1

Сразу пять победителей в номинации «Фотография» – воспитанники местной школы искусств получили почетные дипломы. Их фамилии сейчас можно отыскать в престижном зарубежном художественном каталоге конкурса.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-4

Елена Никонюк, учитель изобразительных искусств Логойской детской школы искусств:
Была идея сделать разные фотографии, посвященные своей малой родине. Мы фотографировали воду и окрестности нашей Логойщины.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-7

Никита Грузд, воспитанник Логойской детской школы искусств:
На фотографии у меня изображено достаточно необычное зимнее дерево, на нем – застывшие капли воды, по форме напоминающие шипы. Поэтому работу мы назвали «Форма воды».

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-10

Я достаточно уверен в себе и ждал, что я выиграю, ведь я у мамы красавчик.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-13

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-15

Международный конкурс юных художников «Лидице» проходит с 1967 года. Выставка заслужила международный авторитет и стала одной из крупнейших и старейших в Европе. В 2018 году на ее прислали более 25 тысяч работ со всего мира.

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-18

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-20

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-22

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-24

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-26

Малая родина в объективе. Фотографии юных фотохудожников из Логойска отметили на международном конкурсе-28

# Год малой родины # общество # Елена Никонюк # Фотофакт

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