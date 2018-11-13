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Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси

13 ноября 2018 18:25
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Новости Беларуси. Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-1

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-3

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-5

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-7

Состязание проводится в рамках Всемирной недели предпринимательства и определяет самые инновационные IT-разработки Беларуси. В этот раз жюри выберет пять лучших продуктов. Это приложения в области туризма, транспорта, образования и здравоохранения. Победители получат шанс привлечь инвестиции в свои проекты из Великобритании.

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-10

Валентин Завадский, основатель стартапа:
Мы пытаемся сделать платформу, которая заменила бы тренеров или дополнила бы их работу в тренажерных залах.

Почему решили участвовать в BelBiz Battle – потому что нас пригласили и нам очень интересно проверить свои силы.

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-13

Инесса Полторан, советник Посольства Великобритании в Беларуси:
В прошлом году мы отобрали пять команд, стартапов, которые поехали в Лондон. Это был главный приз. То же самое произойдет и в этом году: мы отберем пять команд, которые поедут в Лондон в феврале 2019 года.

Добавим, в рамках «роуд шоу» в Великобритании победителей «баттла» ожидают встречи с менторами и бизнесменами, а также питчинг-сессии перед инвесторами и посещение офисов мировых IT-компаний.

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-16

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-18

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-20

Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси-22

# Бизнес в Беларуси # общество # Инесса Полторан # Фотофакт

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