Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle прошёл в Беларуси

Новости Беларуси. Агрегатор стиля, криптовалютный кошелек и стриминговая платформа. Конкурс стартапов BelBiz Battle подводит итоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состязание проводится в рамках Всемирной недели предпринимательства и определяет самые инновационные IT-разработки Беларуси. В этот раз жюри выберет пять лучших продуктов. Это приложения в области туризма, транспорта, образования и здравоохранения. Победители получат шанс привлечь инвестиции в свои проекты из Великобритании.

Валентин Завадский, основатель стартапа:

Мы пытаемся сделать платформу, которая заменила бы тренеров или дополнила бы их работу в тренажерных залах. Почему решили участвовать в BelBiz Battle – потому что нас пригласили и нам очень интересно проверить свои силы.