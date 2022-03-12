«Практически все везли по 4-5 кг соли». Начальник таможенного поста «Бенякони» о литовцах

На белорусском пограничном пункте пропуска «Бенякони» 12 марта с самого утра образовались очереди. Литовцы после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости: бензин, средства гигиены, продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Степанчук, начальник таможенного поста «Бенякони»:

За последний месяц практически в два раза увеличилось количество граждан Литвы, которые следуют в Республику Беларусь за нашими товарами. Так, вчера было оформлено более 100 легковых автотранспортных средств иностранной регистрации. Массово вывозят автомобильное топливо, продукты питания белорусского производства, белье. Говорят, что белорусские товары на порядок выше качеством, а продукты натуральные. Вчера, кроме классического набора продуктов, практически все везли по 4-5 килограммов соли. По словам пассажиров, данный товар, как и многие другие, существенно подорожали в Литве.