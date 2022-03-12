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Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?

12 марта 2022 18:58
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Новости Беларуси. 105 лет белорусской милиции. В Брест участники торжества 12 марта прибыли на Поезде памяти. Его пассажиры: от курсантов до генералов – проделали путь, чтобы вспомнить каждого погибшего сослуживца как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск-Брест – такого отправления Минск-Пассажирский не припомнит за всю историю. Особенный состав поезда из 19 вагонов отправляется на Брест. Больше сотни пассажиров – на перроне милиционеры с семьями. Впрочем их братство – это и есть одна большая семья.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-1

На пути к главной остановке «Брест-Центральный» поезд замедлял свой ход на значимых станциях в истории обороны Беларуси в годы войны: Койданово, Береза, Барановичи. На часах – 15:30. Прибывает исторический состав на первый путь московской стороны легендарного Брестского вокзала.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-4

Оркестр, пассажиры и сотни гостей. Прошлое оживает на глазах. Брест по-особенному принимает гостей: зал ожидания возвращает на десятки лет назад, будто мирная жизнь 1941-го возродилась за считанные минуты.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В первые дни Великой Отечественной войны оборону здания вокзала вели железнодорожники, военнослужащие и милиционеры. Когда здание окружили, они спустились в подвалы и смогли продержаться там долгие семь дней, периодически ведя стрельбу с противником. Когда немцы отчаялись выманить их наружу, они решили затопить подвалы водой. Часть людей погибла, другая – попала в плен.

Долгое время о самоотверженной обороне защитников брестского вокзала незаслуженно молчали. Писатель Сергей Смирнов, который открыл миру историю подвига Брестской крепости, прикоснулся и к этой части трагедии войны. Но в многоголосии прошлого часть не удалось расслышать миру. Историческую несправедливость сегодня исправляют благодарные потомки. Впервые на стене вокзала появилась мемориальная доска каждому, кто стоял насмерть на первых рубежах.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-10

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Защита брестского вокзала, где последние слова лейтенанта Воробьева своему сыну: «Вадим, будь героем» они, наверное, имеют какое-то продолжение. И у нас все больше и больше династий милиционеров.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-13

Олег Шуляковский, начальник Брестского областного УВД:
105 лет белорусской милиции. И именно в этот праздник решено было сделать именно столько много локаций для того, чтобы каждый, пришедший на праздник, мог увидеть для себя что-то интересное, что-то новое.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-16

На привокзальной площади первые минуты обороны вокзала разыгрывают по секундам. Отважные железнодорожники и милиционеры, в первые часы войны они еще успеют отправить состав на Барановичи, спасли больше сотни человек. В планы фашистов не входило разбомбить крупнейший железнодорожный узел – они собирались воспользоваться им для доставки личного состава и оружия. Это понимали и те, кто стоял в обороне.

«Вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов». Начальник Ленинского РОВД Бреста о Дне белорусской милиции. Читайте здесь.

К слову, это второй случай в истории Беларуси, когда реконструкторы воссоздают миниатюры в реальной обстановке и в форме милиционеров периода Великой Отечественной войны.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-19

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира»:
По униформе, да, конечно, она именно такая и была. Она 100 % по материалам, по всему, по фурнитуре и всему остальному. Здесь историческая техника задействована, историческое оружие. Реконструкторы из всей Беларуси приехали.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-22

Больше тысячи участников и зрителей: от курсантов до генералов. Исторический поезд памяти – один из самых масштабных проектов белорусской милиции. Сегодня они объединяют белорусов, кто гордо чтит память своих дедов и прадедов.

Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?-25

Помнить о чести, помнить о долге – кульминация дня на особенной для каждого белоруса земле Брестской крепости. Единственной крепости в мире, которая носит звание героя. Мы не можем изменить своего прошлого, мы не может спасти тех, кто безвозвратно ушел. Но будущее – это то, что каждый создает сам.

# Милиция Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Иван Кубраков # Олег Шуляковский # Владимир Колот # Сергей Смирнов # Фотофакт

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