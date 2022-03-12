Поезд памяти и реконструкция обороны Брестского вокзала. Как в Беларуси отметили День милиции?

Новости Беларуси. 105 лет белорусской милиции. В Брест участники торжества 12 марта прибыли на Поезде памяти. Его пассажиры: от курсантов до генералов – проделали путь, чтобы вспомнить каждого погибшего сослуживца как в годы Великой Отечественной войны, так и в мирное время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минск-Брест – такого отправления Минск-Пассажирский не припомнит за всю историю. Особенный состав поезда из 19 вагонов отправляется на Брест. Больше сотни пассажиров – на перроне милиционеры с семьями. Впрочем их братство – это и есть одна большая семья.

На пути к главной остановке «Брест-Центральный» поезд замедлял свой ход на значимых станциях в истории обороны Беларуси в годы войны: Койданово, Береза, Барановичи. На часах – 15:30. Прибывает исторический состав на первый путь московской стороны легендарного Брестского вокзала.

Оркестр, пассажиры и сотни гостей. Прошлое оживает на глазах. Брест по-особенному принимает гостей: зал ожидания возвращает на десятки лет назад, будто мирная жизнь 1941-го возродилась за считанные минуты.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В первые дни Великой Отечественной войны оборону здания вокзала вели железнодорожники, военнослужащие и милиционеры. Когда здание окружили, они спустились в подвалы и смогли продержаться там долгие семь дней, периодически ведя стрельбу с противником. Когда немцы отчаялись выманить их наружу, они решили затопить подвалы водой. Часть людей погибла, другая – попала в плен. Долгое время о самоотверженной обороне защитников брестского вокзала незаслуженно молчали. Писатель Сергей Смирнов, который открыл миру историю подвига Брестской крепости, прикоснулся и к этой части трагедии войны. Но в многоголосии прошлого часть не удалось расслышать миру. Историческую несправедливость сегодня исправляют благодарные потомки. Впервые на стене вокзала появилась мемориальная доска каждому, кто стоял насмерть на первых рубежах.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Защита брестского вокзала, где последние слова лейтенанта Воробьева своему сыну: «Вадим, будь героем» – они, наверное, имеют какое-то продолжение. И у нас все больше и больше династий милиционеров.

Олег Шуляковский, начальник Брестского областного УВД:

105 лет белорусской милиции. И именно в этот праздник решено было сделать именно столько много локаций для того, чтобы каждый, пришедший на праздник, мог увидеть для себя что-то интересное, что-то новое.

На привокзальной площади первые минуты обороны вокзала разыгрывают по секундам. Отважные железнодорожники и милиционеры, в первые часы войны они еще успеют отправить состав на Барановичи, спасли больше сотни человек. В планы фашистов не входило разбомбить крупнейший железнодорожный узел – они собирались воспользоваться им для доставки личного состава и оружия. Это понимали и те, кто стоял в обороне. «Вспоминаем подвиги наших дедов и прадедов». Начальник Ленинского РОВД Бреста о Дне белорусской милиции. Читайте здесь. К слову, это второй случай в истории Беларуси, когда реконструкторы воссоздают миниатюры в реальной обстановке и в форме милиционеров периода Великой Отечественной войны.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира»:

По униформе, да, конечно, она именно такая и была. Она 100 % по материалам, по всему, по фурнитуре и всему остальному. Здесь историческая техника задействована, историческое оружие. Реконструкторы из всей Беларуси приехали.

Больше тысячи участников и зрителей: от курсантов до генералов. Исторический поезд памяти – один из самых масштабных проектов белорусской милиции. Сегодня они объединяют белорусов, кто гордо чтит память своих дедов и прадедов.