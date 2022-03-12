«Что может простой народ?» Литовцы стали приезжать в Беларусь за топливом и продуктами: у нас дешевле
На белорусском пограничном пункте пропуска «Бенякони»12 марта с самого утра образовались очереди. Литовцы после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости: бензин, средства гигиены, продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем продиктован такой спрос, расскажет наш корреспондент Константин Герцев.
Приграничный поселок Вороново в Гродненской области в полном объеме ощутил литовский продуктовый запрос. В один момент на прилавках не стало соли, сахара, круп и средств личной гигиены. Такой набор приобрела и Лилия. Сама она родом из этих мест, но уже несколько лет живет в Литве. К таким турам за покупками она относится нормально, литовцам же надо как-то выживать.
Лилия:
Сын получил разрешение в Госкомитете пограничном, мы только так и проехали.
Константин Герцев, корреспондент:
Действительно сегодня литовцы готовы ездить в Беларусь, чтобы закупаться? Действительно такая разница в цене?
Лилия:
В топливе – да.
Константин Герцев:
Я смотрю, вы тоже вышли с покупками.
Лилия:
Заодно, почему бы и нет?
Константин Герцев:
Наверное, и на заправку?
Лилия:
Естественно. Если у нас литр бензина 1,80 евро, а тут не знаю сколько, сын заправлялся. Может, 1 евро, наверное, меньше. Простой народ не очень это жалует. Каждый живет из зарплаты и рассчитывает на то, что зарабатывает. Если цена была 1,50 евро, а тут 2 с чем-то, сыну каждый день надо на учебу в Вильнюс съездить, это накладно получается. Что может простой народ? Без комментариев, что называется.
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