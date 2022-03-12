«Что может простой народ?» Литовцы стали приезжать в Беларусь за топливом и продуктами: у нас дешевле

Чем продиктован такой спрос, расскажет наш корреспондент Константин Герцев.

На белорусском пограничном пункте пропуска «Бенякони»12 марта с самого утра образовались очереди. Литовцы после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости: бензин, средства гигиены, продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приграничный поселок Вороново в Гродненской области в полном объеме ощутил литовский продуктовый запрос. В один момент на прилавках не стало соли, сахара, круп и средств личной гигиены. Такой набор приобрела и Лилия. Сама она родом из этих мест, но уже несколько лет живет в Литве. К таким турам за покупками она относится нормально, литовцам же надо как-то выживать.

Лилия:

Сын получил разрешение в Госкомитете пограничном, мы только так и проехали.

Константин Герцев, корреспондент:

Действительно сегодня литовцы готовы ездить в Беларусь, чтобы закупаться? Действительно такая разница в цене?

Лилия:

В топливе – да.

Константин Герцев:

Я смотрю, вы тоже вышли с покупками.

Лилия:

Заодно, почему бы и нет?

Константин Герцев:

Наверное, и на заправку?