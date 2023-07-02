В прошлом году попасть в восьмерку было проблематично. Какие реалии у белорусского фехтования? Интервью со спортсменами

Белорусские Фехтовальщики завершили сезон. Последним стартом стал чемпионат Союзного государства, который проходил в Минске. И можно сказать, что хозяева турнира буквально ошарашили и гостей и публику. Главным исполнителем сенсации стал наш Марк Семоненко. Если учесть, что к нам в столицу пожаловали сильнейшие мастера клинка России, то Марк имел план и смог доказать всем, что титулы не преграда. У нас в студии «Спорттаймера» новоиспеченная звезда Марк Семоненко и исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования Виталий Соколовский, так как у него есть что сказать! «Всегда до конца надо бороться, показывать силу, кусать зубами». Как досталась победа?

Марк Семоненко, серебряный призер чемпионата Союзного государства по фехтованию:

Для страны медаль. Что вот есть такой человек, который может показать соперничество. Показать, что за год была проделана большая работа, чтобы получить эту медаль. Юлия Силипицкая, корреспондент:

Марк, я знаю, что вы трофей свой, серебряный с золотым отливом, принесли. Похвастайтесь! Вот такая замечательная медалька у нас! Ну, слушайте, очень красивая. Каким-то образом, какая-то символика для вас есть в ней? Марк Семоненко:

Память. Юлия Силипицкая:

Память о чем? Марк Семоненко:

О соревнованиях, о проделанном успехе… Юлия Силипицкая:

Ну, я думаю, это первая ваша медаль во взрослом фехтовании, стартовая? Марк Семоненко:

Да! Юлия Силипицкая:

Потом вы придете с какой к нам? Марк Семоненко:

С золотой, конечно! Юлия Силипицкая:

С золотой какого чемпионата? Марк Семоненко:

С золотыми всего! Юлия Силипицкая:

У тебя осознание пришло? Марк Семоненко:

В тот же день. Но я готовился к этому. Юлия Силипицкая:

То есть ты, идя на… Марк Семоненко:

Чемпионат Союзного государства. Юлия Силипицкая:

Знал, что ты возьмешь медаль? Марк Семоненко:

Да! Я был уверен в этом! Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:

Видите, насколько человек внушает уверенность? Юлия Силипицкая:

Да. Марк Семоненко:

Всегда до конца надо бороться, показывать силу, кусать зубами, «ломать зубы», как говорится. Хорошо общаюсь со всеми фехтовальщиками российскими, но просто тогда, когда я выходил на дорожку, передо мной стоит мой знакомый соперник, с которым я уже не раз фехтовал… Юлия Силипицкая:

И не только… Марк Семоненко:

И не только… Да. И гуляли. Юлия Силипицкая:

Ох! Гуляли! Марк Семоненко:

Нет, гуляли по улице. На соревнованиях были и призеры Олимпийских игр в Токио. Но конкуренция была весьма серьезная… Юлия Силипицкая:

И тут такой Симоненко расслабленный… Марк Семоненко:

«В тихом омуте черти водятся» – вот так вот. Я просто забивал на все их результаты, которые у них были до этого, потому что они сейчас стоят здесь…



Юлия Силипицкая:

Забил! Вот так взял и забил! Марк Семоненко:

Ну да. Юлия Силипицкая:

Сказал: «Я вам сейчас перебью все!» Марк Семоненко:

Ну, да. Потому что они здесь со мной сейчас. И то, что было в прошлом, остается в прошлом. То, что в будущем будет, то в будущем, Что сейчас, то сейчас конкретно. Юлия Силипицкая:

Вы тоже на него ставили? Виталий Соколовский:

Безусловно, мы рассчитывали на него, на хороший результат Марка на этих соревнованиях. Но я, конечно, медальных планов таких прям конкретно не строил. У нас есть пул спортсменов во всех трех видах оружия и, конечно, я понимал, что кто-то может выстрелить. Год назад он был 17-й, но мы видели, что у него очень большой потенциал, что спортсмен в принципе… Юлия Силипицкая:

У него антропометрические данные потенциальные? Виталий Соколовский:

Да! У него прекрасные антропометрические данные… Юлия Силипицкая:

То есть «ловит»? Виталий Соколовский:

Да! Но этого мало: просто антропометрических данных. Прежде всего мы видели его готовность и уровень фехтования. Юлия Силипицкая:

Тебе больше нравится, когда побеждаешь легко или когда такая вот сумасшедшая конкуренция? Марк Семоненко:

Сумасшедшая конкуренция. Это приятнее от самого себя, что ты проделал столько усилий. Юлия Силипицкая:

Но есть же шанс того, что тебя выбьют из борьбы! Марк Семоненко:

Ну, есть. Но, чтобы выбить нужно постараться! Юлия Силипицкая:

У тебя есть какой-то коронный прием? Прием? Можно так сказать в фехтовании? Виталий Соколовский:

Вполне можно. Марк Семоненко:

Думаю, укол под руку и через восемь? «Как-то мир шагнул очень быстро!» Как изменилась формула подготовка спортсменов сегодня?

Виталий Соколовский:

Мы участвовали во всех российских соревнованиях, в республиканских соревнованиях, мы участвовали в чемпионатах, кубках России. И этот турнир – это аналог чемпионата мира. Юлия Силипицкая:

И в сроки пошел? Виталий Соколовский:

Примерно в те же сроки, чуть-чуть там с чемпионатом мира развелись по срокам, потому что чемпионат мира в июле будет, но вся подготовка, модель подготовки национальной команды строилась именно к данному турниру. К чемпионату мира нас не допустили, и поэтому этот старт, это было уже спланировано заранее и российской командной, и белорусской национальной командой, что вся подготовка, весь цикл тренировочный строится к тому, чтобы этот турнир стал основным и главным в сезоне. Юлия Силипицкая:

Если подвести итоги сезона, насколько этот сезон получился? Виталий Соколовский:

Все усилия этого сезона были в первую очередь направлены на то, чтобы наши спортсмены спрогрессировали. И спрогрессировали максимальным образом. И чтобы у нас появлялась скамейка запасных, и чтобы у нас была какая-то внутренняя конкуренция. Не по одному спортсмену в каждом виде оружия, а по несколько. Юлия Силипицкая:

Не изменилась ли формула подготовки спортсменов за последние пять лет? Как-то мир шагнул очень быстро! Виталий Соколовский:

Вот в том-то и дело, что в этом сезоне, наверное, первым за долгое время сезон, когда наша команда готовилась профессионально и настоящие спортсмены, как спортсмены топ уровня. Юлия Силипицкая:

Это как? Виталий Соколовский:

И методики подготовки были полностью… Юлия Силипицкая:

Новые методики? Виталий Соколовский:

Они, конечно, безусловно, новые современные, но все равно это как таблица умножения или как алфавит: все равно до нас наши предки придумали азы фехтования, придумали основу… Юлия Силипицкая:

Базу. Виталий Соколовский:

Базу, которую необходимо ставить. А, конечно, с применением современных тенденций, средств и технических средств современных, мы стараемся это все применять. Юлия Силипицкая:

Помимо Марка, все остальные тоже выступили, если сравнивать этот год и прошлый год, то заметно прибавили: если раньше были 20-тые позиции, то сейчас вы входили в 10-ку достаточно часто. О чем это говорит? Виталий Соколовский:

Это, в первую очередь, говорит о том, что наша тактика сработала, что совместные сборы с сильнейшими спортсменами мира, коими являются российские фехтовальщики… Юлия Силипицкая:

Российские фехтовальщики. Виталий Соколовский:

Она работает, наши тренеры перенимают передовые методики. Наши так же прибавляют и развиваются. Юлия Силипицкая:

А у вас тренеры, кстати, остались более, скажем так, со стажем или очень много молодежи пришло? Виталий Соколовский:

Я хочу сказать, что очень много молодежи сейчас вот появляется. Очень много молодых тренеров это и в Гродно, и в Могилеве… Юлия Силипицкая:

То есть регионы заработали? Виталий Соколовский:

Минск и регионы потихоньку начинают работать, мы, конечно, помогаем им, передаем оборудование, инвентарь для детских спортивных школ безвозмездно абсолютно. Только, чтобы тренеры работали в хороших условиях, чтобы вид спорта продолжал развиваться, чтобы опять же была вот эта конкуренция внутренняя. «Все зависит от головы». Секрет победного настроя Марка Симоненко и цели на будущее

Юлия Силипицкая:

Как ты себя видишь в следующем сезоне? Марк Семоненко:

Ну, такой же, как и прошлый, только более результативный. Юлия Силипицкая:

Это как? Марк Семоненко:

Все зависит от головы, я считаю. Юлия Силипицкая:

Не от спарринга? Юлия Силипицкая:

Как ты себя настроишь в голове, так ты и будешь фехтовать. Виталий Соколовский:

Мы продолжим все равно совместную подготовку с российскими спортсменами. Если будут какие-то другие страны, готовые с нами сотрудничать. Мы тоже всегда готовы к сотрудничеству. Юлия Силипицкая:

В следующем году, какой у тебя будет самый главный старт? К чему ты будешь готовиться? Марк Семоненко:

Ко всем соревнованиям! Все соревнования важные! В году нет такого: это соревнование важное – эти какие-то нет, эти можно и не фехтовать, а эти нужно фехтовать. Все соревнования, на которые мы ездим – главные все! Юлия Силипицкая:

Уже ты взял планку, если олимпийскую, то это будет 2028 год, я правильно понимаю? Марк Семоненко:

Да! Виталий Соколовский:

Мы, в принципе, уже настраиваемся на Олимпийские игры – 2028. У нас команда молодая. Юлия Силипицкая:

Марк, я правильно понимаю: ты поступаешь в этом году в высшее учебное заведение, а поподробнее? Марк Семоненко:

Белорусский государственный университет физической культуры. Я поступаю на высшую ступень образования по направлению тренер-преподаватель по избранному виду спорта. Юлия Силипицкая:

То есть, в перспективе ты хочешь стать кем? Марк Семоненко:

Тренером. «Сделали серьезную прибавку». Текущее состояние национальной команды

Юлия Силипицкая:

Если мы готовимся к 2028 году, какие у нас реалии и кого вы растите? Виталий Соколовский:

Беру национальную команду: у нас помимо серебра Марка Симоненко, у нас седьмое место Роман Беляев (рапира, мужчины, индивидуальный), и восьмое место 18-летняя спортсменка Дарья Власова уступила за выход в медали. Восьмое место в 18 лет. Это что касается личных… Плюс у нас Сергей Кисель девятое место занял, был готов даже выше место взять. Он тоже уже готов завоевывать медали. Юлия Силипицкая:

Но пока еще не хватает практики. Виталий Соколовский:

Но пока какие-то факторы: где-то травмы мешают, где-то еще что-то. Это, что касается наших личных выступлений. В команде у нас сабля мужчины четвертое место в команде. Юлия Силипицкая:

И она у нас уже собрана, эта команда? Виталий Соколовский:

Да. Шпага женщину у нас пятое место в команде в этом году, шпага мужчины – восьмое место в команде. Это, что касается национальной команды. Плюс две рапирные команды и мужская, и женская так же в восьмерке сильнейших в этом году. В прошлом году было попасть в восьмерку весьма проблематично нашей команде. Юлия Силипицкая:

То есть за год мы сделали такие… Виталий Соколовский:

Сделали серьезную прибавку, это что касается взрослых спортсменов национальной команды. И теперь хотелось бы еще про наш резерв. Это самое главное, это наша подпитка, которая работает на национальную команду. В этом году у белорусских спортсменов на различного рода всероссийских соревнованиях, межрегиональных турнирах, первенствах России 24 медали завоевано белорусскими спортсменами и спортсменками, юниорами, кадетами. Юлия Силипицкая:

От какого возраста до какого этот коридор? Виталий Соколовский:

Четыре медали первенства России до 15 лет. У нас бронзовая командная медаль женской сабли, это девушки до 18 лет. У нас, как я уже сказал, Марк Симоненко выиграл Открытое первенство республики с участием… Юлия Силипицкая:

Завершил карьеру юниора! Виталий Соколовский:

Да, это юниоров, во-первых, он выиграл и Молодежное первенство республики. Юлия Силипицкая:

И вступил уже в молодежную, так скажем, элиту. Виталий Соколовский:

Да. Нужны ли спортсмену эмоции?