В прошлом году попасть в восьмерку было проблематично. Какие реалии у белорусского фехтования? Интервью со спортсменами

Белорусские Фехтовальщики завершили сезон. Последним стартом стал чемпионат Союзного государства, который проходил в Минске. И можно сказать, что хозяева турнира буквально ошарашили и гостей и публику. Главным исполнителем сенсации стал наш Марк Семоненко. Если учесть, что к нам в столицу пожаловали сильнейшие мастера клинка России, то Марк имел план и смог доказать всем, что титулы не преграда.
У нас в студии «Спорттаймера» новоиспеченная звезда Марк Семоненко и исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования Виталий Соколовский, так как у него есть что сказать!
«Всегда до конца надо бороться, показывать силу, кусать зубами». Как досталась победа?
Марк Семоненко, серебряный призер чемпионата Союзного государства по фехтованию:
Для страны медаль. Что вот есть такой человек, который может показать соперничество. Показать, что за год была проделана большая работа, чтобы получить эту медаль.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Марк, я знаю, что вы трофей свой, серебряный с золотым отливом, принесли. Похвастайтесь! Вот такая замечательная медалька у нас! Ну, слушайте, очень красивая. Каким-то образом, какая-то символика для вас есть в ней?
Марк Семоненко:
Память.
Юлия Силипицкая:
Память о чем?
Марк Семоненко:
О соревнованиях, о проделанном успехе…
Юлия Силипицкая:
Ну, я думаю, это первая ваша медаль во взрослом фехтовании, стартовая?
Марк Семоненко:
Да!
Юлия Силипицкая:
Потом вы придете с какой к нам?
Марк Семоненко:
С золотой, конечно!
Юлия Силипицкая:
С золотой какого чемпионата?
Марк Семоненко:
С золотыми всего!
Юлия Силипицкая:
У тебя осознание пришло?
Марк Семоненко:
В тот же день. Но я готовился к этому.
Юлия Силипицкая:
То есть ты, идя на…
Марк Семоненко:
Чемпионат Союзного государства.
Юлия Силипицкая:
Знал, что ты возьмешь медаль?
Марк Семоненко:
Да! Я был уверен в этом!
Виталий Соколовский, исполняющий обязанности председателя Белорусской федерации фехтования:
Видите, насколько человек внушает уверенность?
Юлия Силипицкая:
Да.
Марк Семоненко:
Всегда до конца надо бороться, показывать силу, кусать зубами, «ломать зубы», как говорится. Хорошо общаюсь со всеми фехтовальщиками российскими, но просто тогда, когда я выходил на дорожку, передо мной стоит мой знакомый соперник, с которым я уже не раз фехтовал…
Юлия Силипицкая:
И не только…
Марк Семоненко:
И не только… Да. И гуляли.
Юлия Силипицкая:
Ох! Гуляли!
Марк Семоненко:
Нет, гуляли по улице. На соревнованиях были и призеры Олимпийских игр в Токио. Но конкуренция была весьма серьезная…
Юлия Силипицкая:
И тут такой Симоненко расслабленный…
Марк Семоненко:
«В тихом омуте черти водятся» – вот так вот. Я просто забивал на все их результаты, которые у них были до этого, потому что они сейчас стоят здесь…
Юлия Силипицкая:
Забил! Вот так взял и забил!
Марк Семоненко:
Ну да.
Юлия Силипицкая:
Сказал: «Я вам сейчас перебью все!»
Марк Семоненко:
Ну, да. Потому что они здесь со мной сейчас. И то, что было в прошлом, остается в прошлом. То, что в будущем будет, то в будущем, Что сейчас, то сейчас конкретно.
Юлия Силипицкая:
Вы тоже на него ставили?
Виталий Соколовский:
Безусловно, мы рассчитывали на него, на хороший результат Марка на этих соревнованиях. Но я, конечно, медальных планов таких прям конкретно не строил. У нас есть пул спортсменов во всех трех видах оружия и, конечно, я понимал, что кто-то может выстрелить. Год назад он был 17-й, но мы видели, что у него очень большой потенциал, что спортсмен в принципе…
Юлия Силипицкая:
У него антропометрические данные потенциальные?
Виталий Соколовский:
Да! У него прекрасные антропометрические данные…
Юлия Силипицкая:
То есть «ловит»?
Виталий Соколовский:
Да! Но этого мало: просто антропометрических данных. Прежде всего мы видели его готовность и уровень фехтования.
Юлия Силипицкая:
Тебе больше нравится, когда побеждаешь легко или когда такая вот сумасшедшая конкуренция?
Марк Семоненко:
Сумасшедшая конкуренция. Это приятнее от самого себя, что ты проделал столько усилий.
Юлия Силипицкая:
Но есть же шанс того, что тебя выбьют из борьбы!
Марк Семоненко:
Ну, есть. Но, чтобы выбить нужно постараться!
Юлия Силипицкая:
У тебя есть какой-то коронный прием? Прием? Можно так сказать в фехтовании?
Виталий Соколовский:
Вполне можно.
Марк Семоненко:
Думаю, укол под руку и через восемь?
«Как-то мир шагнул очень быстро!» Как изменилась формула подготовка спортсменов сегодня?
Виталий Соколовский:
Мы участвовали во всех российских соревнованиях, в республиканских соревнованиях, мы участвовали в чемпионатах, кубках России. И этот турнир – это аналог чемпионата мира.
Юлия Силипицкая:
И в сроки пошел?
Виталий Соколовский:
Примерно в те же сроки, чуть-чуть там с чемпионатом мира развелись по срокам, потому что чемпионат мира в июле будет, но вся подготовка, модель подготовки национальной команды строилась именно к данному турниру. К чемпионату мира нас не допустили, и поэтому этот старт, это было уже спланировано заранее и российской командной, и белорусской национальной командой, что вся подготовка, весь цикл тренировочный строится к тому, чтобы этот турнир стал основным и главным в сезоне.
Юлия Силипицкая:
Если подвести итоги сезона, насколько этот сезон получился?
Виталий Соколовский:
Все усилия этого сезона были в первую очередь направлены на то, чтобы наши спортсмены спрогрессировали. И спрогрессировали максимальным образом. И чтобы у нас появлялась скамейка запасных, и чтобы у нас была какая-то внутренняя конкуренция. Не по одному спортсмену в каждом виде оружия, а по несколько.
Юлия Силипицкая:
Не изменилась ли формула подготовки спортсменов за последние пять лет? Как-то мир шагнул очень быстро!
Виталий Соколовский:
Вот в том-то и дело, что в этом сезоне, наверное, первым за долгое время сезон, когда наша команда готовилась профессионально и настоящие спортсмены, как спортсмены топ уровня.
Юлия Силипицкая:
Это как?
Виталий Соколовский:
И методики подготовки были полностью…
Юлия Силипицкая:
Новые методики?
Виталий Соколовский:
Они, конечно, безусловно, новые современные, но все равно это как таблица умножения или как алфавит: все равно до нас наши предки придумали азы фехтования, придумали основу…
Юлия Силипицкая:
Базу.
Виталий Соколовский:
Базу, которую необходимо ставить. А, конечно, с применением современных тенденций, средств и технических средств современных, мы стараемся это все применять.
Юлия Силипицкая:
Помимо Марка, все остальные тоже выступили, если сравнивать этот год и прошлый год, то заметно прибавили: если раньше были 20-тые позиции, то сейчас вы входили в 10-ку достаточно часто. О чем это говорит?
Виталий Соколовский:
Это, в первую очередь, говорит о том, что наша тактика сработала, что совместные сборы с сильнейшими спортсменами мира, коими являются российские фехтовальщики…
Юлия Силипицкая:
Российские фехтовальщики.
Виталий Соколовский:
Она работает, наши тренеры перенимают передовые методики. Наши так же прибавляют и развиваются.
Юлия Силипицкая:
А у вас тренеры, кстати, остались более, скажем так, со стажем или очень много молодежи пришло?
Виталий Соколовский:
Я хочу сказать, что очень много молодежи сейчас вот появляется. Очень много молодых тренеров это и в Гродно, и в Могилеве…
Юлия Силипицкая:
То есть регионы заработали?
Виталий Соколовский:
Минск и регионы потихоньку начинают работать, мы, конечно, помогаем им, передаем оборудование, инвентарь для детских спортивных школ безвозмездно абсолютно. Только, чтобы тренеры работали в хороших условиях, чтобы вид спорта продолжал развиваться, чтобы опять же была вот эта конкуренция внутренняя.
«Все зависит от головы». Секрет победного настроя Марка Симоненко и цели на будущее
Юлия Силипицкая:
Как ты себя видишь в следующем сезоне?
Марк Семоненко:
Ну, такой же, как и прошлый, только более результативный.
Юлия Силипицкая:
Это как?
Марк Семоненко:
Все зависит от головы, я считаю.
Юлия Силипицкая:
Не от спарринга?
Юлия Силипицкая:
Как ты себя настроишь в голове, так ты и будешь фехтовать.
Виталий Соколовский:
Мы продолжим все равно совместную подготовку с российскими спортсменами. Если будут какие-то другие страны, готовые с нами сотрудничать. Мы тоже всегда готовы к сотрудничеству.
Юлия Силипицкая:
В следующем году, какой у тебя будет самый главный старт? К чему ты будешь готовиться?
Марк Семоненко:
Ко всем соревнованиям! Все соревнования важные! В году нет такого: это соревнование важное – эти какие-то нет, эти можно и не фехтовать, а эти нужно фехтовать. Все соревнования, на которые мы ездим – главные все!
Юлия Силипицкая:
Уже ты взял планку, если олимпийскую, то это будет 2028 год, я правильно понимаю?
Марк Семоненко:
Да!
Виталий Соколовский:
Мы, в принципе, уже настраиваемся на Олимпийские игры – 2028. У нас команда молодая.
Юлия Силипицкая:
Марк, я правильно понимаю: ты поступаешь в этом году в высшее учебное заведение, а поподробнее?
Марк Семоненко:
Белорусский государственный университет физической культуры. Я поступаю на высшую ступень образования по направлению тренер-преподаватель по избранному виду спорта.
Юлия Силипицкая:
То есть, в перспективе ты хочешь стать кем?
Марк Семоненко:
Тренером.
«Сделали серьезную прибавку». Текущее состояние национальной команды
Юлия Силипицкая:
Если мы готовимся к 2028 году, какие у нас реалии и кого вы растите?
Виталий Соколовский:
Беру национальную команду: у нас помимо серебра Марка Симоненко, у нас седьмое место Роман Беляев (рапира, мужчины, индивидуальный), и восьмое место 18-летняя спортсменка Дарья Власова уступила за выход в медали. Восьмое место в 18 лет. Это что касается личных… Плюс у нас Сергей Кисель девятое место занял, был готов даже выше место взять. Он тоже уже готов завоевывать медали.
Юлия Силипицкая:
Но пока еще не хватает практики.
Виталий Соколовский:
Но пока какие-то факторы: где-то травмы мешают, где-то еще что-то. Это, что касается наших личных выступлений. В команде у нас сабля мужчины четвертое место в команде.
Юлия Силипицкая:
И она у нас уже собрана, эта команда?
Виталий Соколовский:
Да. Шпага женщину у нас пятое место в команде в этом году, шпага мужчины – восьмое место в команде. Это, что касается национальной команды. Плюс две рапирные команды и мужская, и женская так же в восьмерке сильнейших в этом году. В прошлом году было попасть в восьмерку весьма проблематично нашей команде.
Юлия Силипицкая:
То есть за год мы сделали такие…
Виталий Соколовский:
Сделали серьезную прибавку, это что касается взрослых спортсменов национальной команды. И теперь хотелось бы еще про наш резерв. Это самое главное, это наша подпитка, которая работает на национальную команду. В этом году у белорусских спортсменов на различного рода всероссийских соревнованиях, межрегиональных турнирах, первенствах России 24 медали завоевано белорусскими спортсменами и спортсменками, юниорами, кадетами.
Юлия Силипицкая:
От какого возраста до какого этот коридор?
Виталий Соколовский:
Четыре медали первенства России до 15 лет. У нас бронзовая командная медаль женской сабли, это девушки до 18 лет. У нас, как я уже сказал, Марк Симоненко выиграл Открытое первенство республики с участием…
Юлия Силипицкая:
Завершил карьеру юниора!
Виталий Соколовский:
Да, это юниоров, во-первых, он выиграл и Молодежное первенство республики.
Юлия Силипицкая:
И вступил уже в молодежную, так скажем, элиту.
Виталий Соколовский:
Да.
Нужны ли спортсмену эмоции?
Юлия Силипицкая:
Оптимальный вариант общения с тренером. Тебя надо держать в ежовых рукавицах или к тебе надо как-то нежно относиться?
Марк Семоненко:
Нежно не надо. С характером надо относиться: где-то рявкнуть, где-то в уроке шпагой по руке ударить.
Юлия Силипицкая:
Ничего себе! То есть так, чтобы ты прочухал? Проснулся!
Марк Семоненко:
Проснулся.
Юлия Силипицкая:
Ах, вот как вы будите своих ребят. Понятно. А ты не обидишься?
Марк Семоненко:
Нет.
Юлия Силипицкая:
То есть ты не обижаешься?
Марк Семоненко:
Я сам напортачил, на что мне обижаться?
Юлия Силипицкая:
Насколько эмоциональный спортсмен это хорошо?
Виталий Соколовский:
Я считаю, что это очень хорошо: важно уметь управлять своими эмоциями. Вот опять же пример фехтования Марка. Он проигрывал свою встречу 12-8...
Юлия Силипицкая:
Да-да-да, кстати...
Виталий Соколовский:
Он сравнял 12-12…
Юлия Силипицкая:
Как тебе это удалось?
Виталий Соколовский:
Время закончилось, и на приоритете выиграл. Вот с такими эмоциями: его подбадривали трибуны, у него была связь хорошая именно с трибунами, очень хорошая связь была с тренерским штабом. И вот все как-то сложились эти эмоции воедино, и благодаря характеру и эмоциям ему удалось во этот бренд белорусского фехтования вознести, чтобы он был более статусным, более узнаваемым во всем мире. Работаем над этим!
Юлия Силипицкая:
Главное, настроиться, как сказал Марк.
Виталий Соколовский:
Да!