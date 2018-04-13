В чём опасность капремонта «дома-подковы» на Свердлова?

Новости Беларуси. Фасад требует ремонта. «Дом-подкову» на улице Свердлова ждёт реставрация, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За обновлением здания с историей проследит Минкульт.

Зданию изогнутой формы уже более 65 лет. И если парадный вид сохранился достойным, то фасад со двора желает лучшего. Стены, залатанные шпатлевкой, обсыпаются, местами слезла краска.

В планах: замена коммуникации холодной и горячей воды, отопления и электрики в подъездах. Также установят новые окна и двери.