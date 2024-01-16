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Пенсионерка из Минска чуть не лишилась квартиры из-за телефонных мошенников

16 января 2024 07:36
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Лишилась сбережений и едва не продала квартиру. Минчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионерка из Минска чуть не лишилась квартиры из-за телефонных мошенников-1

74-летняя женщина рассказала правоохранителям, что ей позвонил якобы мобильный оператор. Собеседник сообщил, что у пенсионерки появилась крупная задолженность из-за онлайн-покупки. После к беседе присоединился лжеправоохранитель и сказал, что таким образом ее хотят ограбить аферисты.

Минчанке посоветовали перевести сбережения на «защищенный счет», что она и сделала, передав потом реквизиты звонившим. Позже женщине сообщили, что ее квартиру продают на теневом интернет-аукционе и предложили выход из ситуации.

Пенсионерка из Минска чуть не лишилась квартиры из-за телефонных мошенников-4

Я, конечно же, забеспокоилась. Лейтенант предложил мне поучаствовать в секретной милицейской операции, никому ничего не рассказывать, чтобы выявить этих мошенников.

Пенсионерка из Минска чуть не лишилась квартиры из-за телефонных мошенников-7

Александр Пискунов, начальник отдела по противодействию киберпреступности Советского РУВД Минска:
Пенсионерка согласилась, а заподозрила неладное только после того, как узнала, что с ее счета были списаны деньги в размере 8 000 долларов США. Минчанка поняла, что стала жертвой аферистов.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество. Правоохранители напоминают, что работники банков и милиционеры не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников.

# Мошенничество # общество # Александр Пискунов # Новости Минска и Минской области

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