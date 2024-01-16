Пенсионерка из Минска чуть не лишилась квартиры из-за телефонных мошенников

Лишилась сбережений и едва не продала квартиру. Минчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лишилась сбережений и едва не продала квартиру. Минчанка стала очередной жертвой телефонных мошенников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
74-летняя женщина рассказала правоохранителям, что ей позвонил якобы мобильный оператор. Собеседник сообщил, что у пенсионерки появилась крупная задолженность из-за онлайн-покупки. После к беседе присоединился лжеправоохранитель и сказал, что таким образом ее хотят ограбить аферисты.
Минчанке посоветовали перевести сбережения на «защищенный счет», что она и сделала, передав потом реквизиты звонившим. Позже женщине сообщили, что ее квартиру продают на теневом интернет-аукционе и предложили выход из ситуации.
Я, конечно же, забеспокоилась. Лейтенант предложил мне поучаствовать в секретной милицейской операции, никому ничего не рассказывать, чтобы выявить этих мошенников.
Александр Пискунов, начальник отдела по противодействию киберпреступности Советского РУВД Минска:
Пенсионерка согласилась, а заподозрила неладное только после того, как узнала, что с ее счета были списаны деньги в размере 8 000 долларов США. Минчанка поняла, что стала жертвой аферистов.
Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество. Правоохранители напоминают, что работники банков и милиционеры не звонят в мессенджерах и не просят оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников.