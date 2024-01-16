Майкл Джексон страдал синдромом Питера Пэна. Психолог объяснила, что это такое

Необдуманные поступки, ребячество, эгоизм и никакой ответственности – все это присуще людям с синдромом Питера Пэна. Его так назвали по аналогии с литературным персонажем, который отказывался взрослеть.

Маргарита Григорян, клинический психолог, психосоматолог:

Это психологический феномен, симптомы которого связаны с некоторыми психологическими причинами, которые были в первую очередь в детстве. По статистике, в большей степени страдают от этого синдрома мужчины. Некоторые не берут на себя финансовые обязательства, не выполняют даже мелкие обещания, которые они дают, веселятся постоянно.