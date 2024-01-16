Майкл Джексон страдал синдромом Питера Пэна. Психолог объяснила, что это такое

Необдуманные поступки, ребячество, эгоизм и никакой ответственности – все это присуще людям с синдромом Питера Пэна. Его так назвали по аналогии с литературным персонажем, который отказывался взрослеть.
Необдуманные поступки, ребячество, эгоизм и никакой ответственности – все это присуще людям с синдромом Питера Пэна. Его так назвали по аналогии с литературным персонажем, который отказывался взрослеть.
Маргарита Григорян, клинический психолог, психосоматолог:
Это психологический феномен, симптомы которого связаны с некоторыми психологическими причинами, которые были в первую очередь в детстве. По статистике, в большей степени страдают от этого синдрома мужчины. Некоторые не берут на себя финансовые обязательства, не выполняют даже мелкие обещания, которые они дают, веселятся постоянно.
Причин для развития синдрома Питера Пэна несколько: травматичный детский опыт, гиперопека, вседозволенность и отсутствие дисциплины.
Маргарита Григорян:
Когда ребенок, к сожалению, подвергался жесткому обращению, он не успел прожить радости детского возраста и уже будучи взрослым он стремится наверстать упущенное. И тогда он продлевает этот период детства. Ярким пример является поп-король музыки Майкл Джексон, который назвал свое поместье «Неверлендом» переодевался в образ Питера Пэна.
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