12-метровую арт-свечу установят у Дворца Республики. Как украсят Минск ко Дню Независимости?

Новости Беларуси. В украшении Минска ко Дню Независимости использовано три национальных символа: герб, флаг и орнамент, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основной акцент – на графические баннеры.

Традиционно оформление начали с педуниверситета имени Максима Танка. Здание украшает тематическое панно общей площадью 800 квадратных метров.

Возле Дворца Республики на входных колоннах появятся две масштабные репродукции в праздничной стилистике. Также здесь будет установлена 12-метровая арт-свеча из пяти кубов, на гранях которых изображения проекта «Земля героев». А возле ГУМа устанавливается четырехметровая конструкция «Талисман».

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:

У Дворца спорта будет встреча гостей города и горожан. Там будет установлена сцена, праздничный концерт. На фасаде установлено масштабное праздничное панно. Наши мачты освещения на основных проспектах будут украшены праздничными пилонами, которые добавляют колорита оформлению.