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12-метровую арт-свечу установят у Дворца Республики. Как украсят Минск ко Дню Независимости?

29 июня 2022 14:05
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Новости Беларуси. В украшении Минска ко Дню Независимости использовано три национальных символа: герб, флаг и орнамент, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Основной акцент – на графические баннеры.  

12-метровую арт-свечу установят у Дворца Республики. Как украсят Минск ко Дню Независимости?-1

Традиционно оформление начали с педуниверситета имени Максима Танка. Здание украшает тематическое панно общей площадью 800 квадратных метров.  

12-метровую арт-свечу установят у Дворца Республики. Как украсят Минск ко Дню Независимости?-4

Возле Дворца Республики на входных колоннах появятся две масштабные репродукции в праздничной стилистике. Также здесь будет установлена 12-метровая арт-свеча из пяти кубов, на гранях которых изображения проекта «Земля героев». А возле ГУМа устанавливается четырехметровая конструкция «Талисман».  

12-метровую арт-свечу установят у Дворца Республики. Как украсят Минск ко Дню Независимости?-7

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна ГП «Минскреклама»:  
У Дворца спорта будет встреча гостей города и горожан. Там будет установлена сцена, праздничный концерт. На фасаде установлено масштабное праздничное панно. Наши мачты освещения на основных проспектах будут украшены праздничными пилонами, которые добавляют колорита оформлению.  

12-метровую арт-свечу установят у Дворца Республики. Как украсят Минск ко Дню Независимости?-10

Объемно-пространственные конструкции установят также на всех центральных и районных локациях. Традиционно при въезде в город – тематические щиты, посвященные Дню Независимости. Они установлены на главных магистралях и МКАД.  

# День Независимости # общество # Татьяна Бугоркова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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