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Формировала наборы продуктов и вещей для солдат. История жительницы Крупок, которая встретила войну в 15 лет

29 июня 2022 14:02
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Новости Беларуси. Свист пуль и гул самолетов. Великая Отечественная война застала 15-летнюю Анну Ивановну Ветрову в Сталинграде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Юная девушка помогала рыть окопы, вела учет продуктов, которые отправляли солдатам на фронт. После Победы с мужем-военным сменила не один десяток гарнизонов. А 9 лет назад переехала в Крупки.  

Подробней о жизненном пути Анны Ивановны – в сюжете Юлии Минич.  

Все детство Анна Ивановна Ветрова провела в Сталинграде. Закончила школу, поступила в механический техникум, мечтала о большой жизни. И внезапно она – война.  

Формировала наборы продуктов и вещей для солдат. История жительницы Крупок, которая встретила войну в 15 лет-1

Анна Ветрова:  
Иду домой, и репродуктор (тогда на столбах были репродукторы черные большие такие и в квартирах были «тарелки» черные – радио) – и речь Молотова: граждане, гражданки, сегодня в 4 часа утра на нас напала фашистская Германия.  

Формировала наборы продуктов и вещей для солдат. История жительницы Крупок, которая встретила войну в 15 лет-4

Большие налеты на город начались ближе к октябрю 1941-го. Анна Ивановна вспоминает: было очень страшно. Вместе с местными жителями помогала рыть окопы – для себя и солдат. А в 1942-м переехала на Родину – в Воронежскую область. Получила паспорт и устроилась на работу в заготовительную контору. Формировала наборы продуктов и вещей для солдат на фронт.  

Формировала наборы продуктов и вещей для солдат. История жительницы Крупок, которая встретила войну в 15 лет-7

Подробнее о жизни Анны Ветровой смотрите в видеоматериале.  

# Великая Отечественная война # общество # Анна Ветрова # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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