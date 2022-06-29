Формировала наборы продуктов и вещей для солдат. История жительницы Крупок, которая встретила войну в 15 лет

Новости Беларуси. Свист пуль и гул самолетов. Великая Отечественная война застала 15-летнюю Анну Ивановну Ветрову в Сталинграде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Юная девушка помогала рыть окопы, вела учет продуктов, которые отправляли солдатам на фронт. После Победы с мужем-военным сменила не один десяток гарнизонов. А 9 лет назад переехала в Крупки.
Подробней о жизненном пути Анны Ивановны – в сюжете Юлии Минич.
Все детство Анна Ивановна Ветрова провела в Сталинграде. Закончила школу, поступила в механический техникум, мечтала о большой жизни. И внезапно она – война.
Анна Ветрова:
Иду домой, и репродуктор (тогда на столбах были репродукторы черные большие такие и в квартирах были «тарелки» черные – радио) – и речь Молотова: граждане, гражданки, сегодня в 4 часа утра на нас напала фашистская Германия.
Большие налеты на город начались ближе к октябрю 1941-го. Анна Ивановна вспоминает: было очень страшно. Вместе с местными жителями помогала рыть окопы – для себя и солдат. А в 1942-м переехала на Родину – в Воронежскую область. Получила паспорт и устроилась на работу в заготовительную контору. Формировала наборы продуктов и вещей для солдат на фронт.
Подробнее о жизни Анны Ветровой смотрите в видеоматериале.