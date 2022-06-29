Формировала наборы продуктов и вещей для солдат. История жительницы Крупок, которая встретила войну в 15 лет

Новости Беларуси. Свист пуль и гул самолетов. Великая Отечественная война застала 15-летнюю Анну Ивановну Ветрову в Сталинграде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Юная девушка помогала рыть окопы, вела учет продуктов, которые отправляли солдатам на фронт. После Победы с мужем-военным сменила не один десяток гарнизонов. А 9 лет назад переехала в Крупки.

Подробней о жизненном пути Анны Ивановны – в сюжете Юлии Минич.

Все детство Анна Ивановна Ветрова провела в Сталинграде. Закончила школу, поступила в механический техникум, мечтала о большой жизни. И внезапно она – война.