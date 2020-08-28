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«12 месяцев срок созревания». Александру Лукашенко в Орше показали «Алмаз»

28 августа 2020 21:58
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Новости Беларуси. Сегодня «Савушкин-Орша» постепенно наращивает производство. Здесь уже выпускают несколько видов мягких сыров: фета и брынза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«12 месяцев срок созревания». Александру Лукашенко в Орше показали «Алмаз»-1

Осенью специалисты начнут монтаж новых линий по производству моцареллы.  

«12 месяцев срок созревания». Александру Лукашенко в Орше показали «Алмаз»-4

Еще один показатель – к середине 2021 года здесь будут перерабатывать до 600 тонн молока в сутки.  

«12 месяцев срок созревания». Александру Лукашенко в Орше показали «Алмаз»-7

– «Алмаз»?  
– 12 месяцев срок созревания. Очень хороший сыр.  
– Молодцы.  

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«12 месяцев срок созревания». Александру Лукашенко в Орше показали «Алмаз»-10

– А это вот наши «камушки».  
– Это, получается, вся линейка. То есть там сделана уже торговая марка, в принципе, сделан полностью цикл и технология поставлена.  
– Технологи поработали. Александр Григорьевич, от нашего коллектива.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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