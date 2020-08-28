«12 месяцев срок созревания». Александру Лукашенко в Орше показали «Алмаз»

Новости Беларуси. Сегодня «Савушкин-Орша» постепенно наращивает производство. Здесь уже выпускают несколько видов мягких сыров: фета и брынза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенью специалисты начнут монтаж новых линий по производству моцареллы.

Еще один показатель – к середине 2021 года здесь будут перерабатывать до 600 тонн молока в сутки.

– «Алмаз»?

– 12 месяцев срок созревания. Очень хороший сыр.

– Молодцы. Александр Лукашенко на «Дзержинском»: купишь мне пельменей, она говорит, что таких в мире нет