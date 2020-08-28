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Бесплатные обеды в школах и садах? Что об этом говорит Александр Лукашенко

28 августа 2020 21:17
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Новости Беларуси. Губернатор Витебской области во время встречи с Александром Лукашенко озвучил проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бесплатные обеды в школах и садах? Что об этом говорит Александр Лукашенко-1

Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:
У нас получается питание школьников на селе бесплатно. А когда сейчас я вник в детали – в детском садике на селе получается платное. То есть 10-11 класс, пацаны которые действительно, мы их бесплатно, а деток платно. Молодые семьи, специалисты – вот надо бы этот вопрос уравнять. 

Александр Лукашенко:  
А у тебя есть деньги?  

Николай Шерстнев:  
Это небольшие деньги.  

Александр Лукашенко:  
Нет, ну есть они?  

Николай Шерстнев:  
Если уже будет решение, то найду я эти 5 миллионов.  

Бесплатные обеды в школах и садах? Что об этом говорит Александр Лукашенко-4

Александр Лукашенко:  
Хорошо, давай посмотрим по питанию детей в детских садах.  

Николай Шерстнев:  
На селе.  

Александр Лукашенко:
Потому что они небогатые же. Ну вы целом мы изучим проблему: и село, и город, а потом посоветуемся с председателями горрайисполкомов, облисполкомов.  

Николай Шерстнев:  
Сейчас надо.  

Александр Лукашенко:
Да. Но это без вопросов. Ну, мы изучим в целом эту проблему.  

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Николай Шерстнев # Фотофакт

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