Бесплатные обеды в школах и садах? Что об этом говорит Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Губернатор Витебской области во время встречи с Александром Лукашенко озвучил проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Губернатор Витебской области во время встречи с Александром Лукашенко озвучил проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:
У нас получается питание школьников на селе бесплатно. А когда сейчас я вник в детали – в детском садике на селе получается платное. То есть 10-11 класс, пацаны которые действительно, мы их бесплатно, а деток платно. Молодые семьи, специалисты – вот надо бы этот вопрос уравнять.
Александр Лукашенко:
А у тебя есть деньги?
Николай Шерстнев:
Это небольшие деньги.
Александр Лукашенко:
Нет, ну есть они?
Николай Шерстнев:
Если уже будет решение, то найду я эти 5 миллионов.
Александр Лукашенко:
Хорошо, давай посмотрим по питанию детей в детских садах.
Николай Шерстнев:
На селе.
Александр Лукашенко:
Потому что они небогатые же. Ну вы целом мы изучим проблему: и село, и город, а потом посоветуемся с председателями горрайисполкомов, облисполкомов.
Николай Шерстнев:
Сейчас надо.
Александр Лукашенко:
Да. Но это без вопросов. Ну, мы изучим в целом эту проблему.