Бесплатные обеды в школах и садах? Что об этом говорит Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Губернатор Витебской области во время встречи с Александром Лукашенко озвучил проблему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Шерстнев, губернатор Витебской области:

У нас получается питание школьников на селе бесплатно. А когда сейчас я вник в детали – в детском садике на селе получается платное. То есть 10-11 класс, пацаны которые действительно, мы их бесплатно, а деток платно. Молодые семьи, специалисты – вот надо бы этот вопрос уравнять.

Александр Лукашенко:

А у тебя есть деньги?

Николай Шерстнев:

Это небольшие деньги.

Александр Лукашенко:

Нет, ну есть они?

Николай Шерстнев:

Если уже будет решение, то найду я эти 5 миллионов.