Александр Лукашенко: этот плохой Президент собирал деньги понемножку для того, чтобы привести в порядок Оршу и больницу построить

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 августа побывал с рабочей поездкой в Орше, где посетил местное предприятие «Савушкин». Это филиал большой компании – известного лидера белорусской молочной отрасли. Она в тройке крупнейших профильных компаний СНГ. Именно на такую эффективность работы Президент ориентирует и другие предприятия области. Что же касается второго по величине города северного региона – Орша должна больше использовать собственных ресурсов для развития района. В городе построили новую больницу, ждут и новую поликлинику. Одна из сотрудниц «Савушкин-Орша» 28 августа попросила Президента проконтролировать строительство объекта в новом микрорайоне Заднепровье-3.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте договоримся, чтобы здесь не было излишеств. Мы построим столько поликлиник, что они влегкую будут работать, то есть будут недозагружены. Вот это самое главное. Поэтому вариант этой поликлиники, коль мы ее уже начали строить, должен быть оптимальным. Понимаете, о чем речь. Имейте в виду, это же надо будет потом и обслуживать – большие деньги. И вам эти деньги никто не даст, уже вот здесь должны зарабатывать. Поэтому, Владимир Павлович, возьмите это на контроль, обратите внимание, чтобы это была оптимальная поликлиника. Если запланировали, значит сделаем. Только не так, как вы строили больницу эту, имени Семашко, что мне пришлось по стране собирать деньги для того, чтобы ее ввести в строй.