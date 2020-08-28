Геннадий Зюганов: «Циничная атака против Беларуси спланирована давно»

Новости Беларуси. Союз народов России и Беларуси переживает исторический момент, наше многовековое братство подвергается изощренным атакам извне и изнутри – об этом говорится в обращении главы Коммунистической партии России к президентам двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Зюганов, глава КПРФ:

Циничная атака против Беларуси спланирована давно. Сегодня она привязана к президентским выборам 2020 года. Ее стратегическая цель – разрушение белорусской государственности и нашего союза, ослабление таким образом всех стран СНГ, разрыв их интеграционных связей.

Зюганов – белорусам: «Если вы готовы пожертвовать честью страны, завтра вас ждёт судьба ещё более драматичная и печальная»

Беларусь сумела не только сохранить лучшее из советского опыта, но и приумножить его. В последнюю четверть века она обеспечила устойчивый рост своего экономического потенциала. Если антинациональным силам под диктовку «кураторов» из Вашингтона, Варшавы и Вильнюса удастся разрушить уникальные завоевания, это положит конец молодой белорусской государственности. Это нанесет серьезнейший удар и по интересам России, лишит ее важнейшего и надежного союзника на континенте. Этот поставит под угрозу безопасность и стабильность на всем евразийском пространстве.