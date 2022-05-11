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Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?

11 мая 2022 20:27
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Новости Беларуси. До окончания весеннего сева в Беларуси остается около недели. Такие прогнозы дает Минсельхозпрод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Посеяно более 70 % по стране. Цифры разнятся в зависимости от региона. Но, как уверяют аграрии, с хлебом будем. А значит, продовольственная безопасность страны в надежных руках.  

В этом убедились и наши корреспонденты. Виктор Пралич продолжит.  

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Браславский район славится туризмом. А вот земледелием из-за низкого балла почвы ученые заниматься не рекомендуют. Но эту установку успешно опровергают аграрии СПК «Маяк Браславский».

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-4

На этих полях сельхозпредприятия идет сев кукурузы. Селекция в том числе и отечественная. Эту культуру здесь стали выращивать около трех лет назад. Поначалу удивлялись ее урожайности на севере страны: теперь кукуруза – стратегия.

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-7

Валентина Тавкинь, главный агроном сельхозпредприятия «Маяк Браславский»:
В этом году как никогда у нас площадь небольшая – 1 700 гектар за счет того, что мы с осени посеяли больше 3 000 гектар зерновых. 1 700 гектар в этом году. Преобладает пшеница у нас в основном. Стараемся уйти от ячменя, вводим побольше зернобобовых культур, потому что есть свиноводческий комплекс.

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-10

«Маяк Браславский» действительно маяк-ориентир в регионе среди сельхозорганизаций. Производственные показатели образцовые. Специализируется на мясо-молочной продукции. Но основная деятельность – свиноводство. Есть комплекс на 22 тысячи голов. Часть мяса перерабатывают сами и поставляют в свою же сеть магазинов, часть обеспечивают сырьем мясокомбинаты.

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-13

Евгений Ракицкий, начальник свиноводческого комплекса сельхозпредприятия «Маяк Браславский»:
Свиноводство практически на импортных вакцинах было завязано. То есть всякие кормовые добавки, те же самые аминокислоты, которые в состав премиксов входят, это все, конечно, импортное. И сейчас это импортное: часть – китайская, часть – российская. То, что наше белорусское производство сейчас производит, это нам только на руку.

Предприятие многие годы в лидерах и обеспечивает работой почти 400 местных жителей. Антон Станкевич пришел в СПК молодым специалистом. После отработки планировал уехать на родную Гродненщину. Но остался здесь. Через месяц отпразднует с женой и двумя детьми новоселье. Жилье построил «Маяк Браславский».

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-16

Антон Станкевич, главный ветврач свиноводческого комплекса сельхозпредприятия «Маяк Браславский»:
Не может не радовать молодых специалистов, которые не имеют жилья. Приехали в колхоз отрабатывать. Это хорошо. Деревня большая. Есть магазин, детский сад, школа в соседней деревне.

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-19

На улице Зеленой в деревне Погоща дома для специалистов «Маяка Браславского» строятся с завидной периодичностью.

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-22

Помогает хозяйство и в решении других бытовых вопросов: могут выделить технику для обработки приусадебного участка или вовсе свозить бесплатно к врачу.

Вакцины и кормовые добавки импортные. Повлияли ли санкции на работу успешного сельхозпредприятия в Браславском районе?-25

Ромуальд Шукель, директор сельхозпредприятия «Маяк Браславский»:
Никакие тут санкции, которые бы на нас, на работу хозяйства, не сказались. Жизнь продолжается. Люди работают, наоборот, когда что не так, наш коллектив, как и все люди в нашей родной Беларуси. Посевная на высшем агротехническом уровне, благодаря нашим специалистам, агрономической службе: Валентине Викторовне – главному агроному, нашим управляющим троим, нашим уважаемым всем механизаторам-водителям, проведена в сроки. Ждем дождика, чтобы прошел. Будем мы с хлебом.

Это емкий и простой ответ тем, кто, вероятно, ожидал от нас совсем другого. С пустыми полками не были и не будем. Еще и поделимся.

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Пралич # Валентина Тавкинь # Евгений Ракицкий # Антон Станкевич # Ромуальд Шукель # Фотофакт

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