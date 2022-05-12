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Бесплатные консультации для многодетных. Адвокаты проводят акцию к Международному дню семьи

12 мая 2022 07:10
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Новости Беларуси. Белорусские адвокаты 12 мая проведут бесплатные консультации для многодетных семей, а также для тех, кто воспитывает детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатные консультации для многодетных. Адвокаты проводят акцию к Международному дню семьи-1

Специалисты помогут всем желающим решить проблемные вопросы. Зачастую они связаны с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством, жилищным законодательством. Приурочены бесплатные консультации к Международному дню семьи.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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