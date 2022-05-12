Бесплатные консультации для многодетных. Адвокаты проводят акцию к Международному дню семьи

Новости Беларуси. Белорусские адвокаты 12 мая проведут бесплатные консультации для многодетных семей, а также для тех, кто воспитывает детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские адвокаты 12 мая проведут бесплатные консультации для многодетных семей, а также для тех, кто воспитывает детей-инвалидов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты помогут всем желающим решить проблемные вопросы. Зачастую они связаны с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством, жилищным законодательством. Приурочены бесплатные консультации к Международному дню семьи.