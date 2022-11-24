«11 класс, а я только после университета». Как молодому учителю вести себя со старшеклассниками?

Понимать и быть понятым с полуслова, радоваться каждой встрече и всегда рассчитывать на поддержку – это все о дружбе. О том, правда ли, что эти отношения длятся всего семь лет, на чем они строятся и могут ли мужчина и женщина быть друзьями, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Отличаются ли вообще понятия дружбы раньше и, допустим, сейчас? Вы стали свидетелем, может быть, своей дружбы школьной, и как сейчас дети дружат?

Светлана Радецкая, учитель физики и информатики СШ № 180 г. Минска:

Наверное, поскольку я учитель, вспомнила бы такую дружбу между учеником и учителем. На заре своей педагогической деятельности мне нужно провести урок в классе. Я захожу, смотрю и начинаю теряться. Почему? Это был 11 класс, а я только после университета. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Практически ровесники. Светлана Радецкая:

Да, там разница 5 лет. Я захожу в класс, растерялась, мне сразу хотелось быть старше намного своего возраста. Это был класс МЧС, где было 23 человека – две девочки и 21 мальчик. Все были такие крепкие, высокие мальчики. Эти мальчики – кто-то сидел за партой, а кто-то – на парте. Прозвенел звонок, нужно начинать урок. На мне такая маска была, что я учитель, пришла учить, а я их усадить не могу. Я обращаюсь к ним, что начинается урок, присядьте за парты, они – кто-то сел, а кто-то продолжил сидеть дальше. Я в итоге кое-как закончила урок. Тогда я обратилась после этого урока за помощью к психологу и рассказала ситуацию. На что мне психолог посоветовала – в следующий раз, когда я приду на урок, должна присесть на стол и спросить у них: «Ребята, скажите, что мы изучали на прошлом уроке?» То есть на тот момент выстроить дружеских отношений с детьми мне не хватило опыта.