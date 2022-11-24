Здоровье, отношения, работа. На какие темы лучше не говорить с друзьями?

Понимать и быть понятым с полуслова, радоваться каждой встрече и всегда рассчитывать на поддержку – это все о дружбе. О том, правда ли, что эти отношения длятся всего семь лет, на чем они строятся и могут ли мужчина и женщина быть друзьями, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У меня есть цифры, чем все-таки не хотят делиться друзья. Это очень любопытно. О чем они не хотят говорить: 37 % не хотят делиться финансовыми проблемами, 26 % избегают обсуждать свое здоровье, в первую очередь психическое, 21 % не говорят о личной жизни, 14 % обходят вопросы карьеры и работы и 2 % не обсуждают другое. Как вам такие цифры? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

О чем вы вообще говорите при встречах? Может быть, есть какие-то табу, что вы, например, не обсуждаете со своими друзьями – здоровье, отношения, работу?

Тамара Давидович, психолог:

Мое молчание начинается после фразы: «Ты же психолог». Это стандартно. Потому что, простите, если бы я гинекологом была, сейчас бы что тут было, открытие века? Нет конечно! Я понимаю, почему люди не хотят обсуждать свое психическое здоровье. Потому что все-таки процесс психологического консультирования и психотерапии достаточно глубокий, серьезный и энергозатратный. Обсуждать это в кабинете у психолога, а потом еще идти с этим к друзьям – это перебор. Действительно, тогда даже на фоне, если есть какие-то психологические запросы, вы решаете это с психологом, а с друзьями вам хочется легкости, расслабленности и вообще поговорить о чем-то другом.