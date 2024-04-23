100 млн инвестиций планируют вложить в развитие Крупского района

В развитие Крупского района планируют вложить инвестиций на сумму 100 миллионов рублей. За первый квартал уже наблюдается значительный прирост, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас в районе реализуются пять крупных инвестпроектов. Они представлены в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере. Разные по масштабу и затратам. Но они позволят усовершенствовать производство и запустить новые направления. А еще открыть дополнительные рабочие места. В Год качества особое внимание модернизации. Масштабное обновление ожидает торфозавод.

Юлия Комарова, заместитель председателя Крупского райисполкома:

Этот инвестпроект предусматривает строительство полей по добыче торфа, строительство цеха по кипованию торфа, реконструкцию подъездной дороги, модернизацию проездов. В общем, проект предусматривает вложение инвестиций в 42 миллиона рублей и создание 20 модернизированных рабочих мест. В 2023 году уже произведена реконструкция подъездной дороги, в 2024 году активно начинается строительство цеха, сейчас идут подготовительные работы.

Проект рассчитан на увеличение объемов производства и экспортных поставок. Его реализация рассчитана до 2026 года.