Около 30 сообщений о домашнем насилии ежедневно поступает в милицию. Кто чаще становится жертвой?

Домашние насилие является серьезной проблемой многих семей, и не все его жертвы знают, как найти решение. Зависимое положение от тирана, нерешительность и прочие аспекты могут привести к плачевным ситуациям. Как понять, что в семье появились предпосылки к насилию, и какие способы борьбы с ним имеются?

Сергей Вашкевич, старший инспектор по особым поручениям УОПП МОБ ГУВД Мингорисполкома:

Ежесуточно в Минске регистрируется около 30 сообщений о правонарушениях в сфере домашнего насилия. Всего за 2022 год в столице зарегистрировано более 15 тысяч таких сообщений. Квалификации совершенных правонарушений в основном зависят от последствий произошедшего. То есть имел место какой-то словесный конфликт, причинивший психологическое страдание, либо данный конфликт сопровождался какими-то действиями, например, нанесением телесных повреждений.

Алексей Белоцерковец, психолог, гештальт-терапевт:

Помимо физического насилия есть еще и эмоциональное, то есть психологическое. Можно рассмотреть такие способы воздействия на жертву, как, например, экономическое насилие. Многим людям приходится жить в семьях с подобными отношениями, и в них вместо доверия, чувства защищенности, любви, партнерства ведущую роль занимает жестокость, тревога и страх.

Елена Сивец, психолог, гештальт-терапевт:

Физическому насилию чаще подвержены женщины, однако эмоциональному, психологическому могут быть подвержены и мужчины. Алексей Белоцерковец:

Мы все родом из детства. Хотим мы или не хотим, но дети смотрят и повторяют за родителями, что происходит в нашей семье. К сожалению, дети до определенного возраста не понимают, что происходящее насилие в доме носит деструктивный характер и от этого можно избавиться путем того, что рассказать другим взрослым либо в школе, либо в детском саду.

Елена Сивец:

Причины поведения могут быть культурные – я видел как это делают, я буду делать так же. Как уже закрепленные внутри, как форма поведения – я так себя веду, потому что я знаю только такой способ поведения. Это могут быть акцентуации характера, когда садистические наклонности явно выражены, неконтролируемые. Либо аффективное поведение. Домашнее насилие начинается с грубого обращения, словесных оскорблений. Если физическое воздействие очевидно, то эмоциональное скрывает в себе даже большую опасность своей хронической токсичностью. Эмоциональное насилие ведет к постоянному тревожному состоянию, депрессии, беспомощности.

Сергей Вашкевич:

Основными причинами возникновения в семьях конфликтных ситуаций является злоупотребление спиртными напитками, вынужденное совместное проживание бывших супругов и иных лиц, между которыми установились неприязненные взаимоотношения. В ряде случаев жертвами становятся пенсионеры, которые в силу возраста не могут оказать сопротивление. Елена Сивец:

Жертвы могут жить, оставаться в семье еще и потому, что это для них привычный способ жизни, у них нет другого способа жизни. Они приспособились, как бы это ни звучало. И тогда это будут амбивалентные состояния. С одной стороны, мне плохо, с другой – я не знаю, как я буду жить по-другому.