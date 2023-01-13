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«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?

13 января 2023 10:25
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Валерия Яскевич, корреспондент:  
Вернуться в рабочий ритм после отдыха бывает непросто. Существует множество способов справиться с проблемой. О самых эффективных поговорим в нашем сюжете.  

Составьте список дел на день. Правильное планирование – залог успеха и продуктивности. Разделите свои задачи на важные и второстепенные.  

«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?-1

Юлия Пашкевич, блогер:  
Вообще, декабрь у блогеров очень насыщенный. Конечно, после такого напряженного месяца в январе нам хочется подольше отдохнуть, поэтому многие блогеры, представители медиасферы берут отпуск на январь. Дальше я начинаю постепенно выполнять какие-то рабочие задачи и начинаю с самых простых. То есть не нагружаю себя сразу работой, а выполняю то, что не требует большого количества энергии.  

«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?-4

Нелли Куприянович, психолог:  
В первую очередь рекомендую наладить пищевой режим и сна. Хорошенечко выспитесь, пожалуйста, и наведите порядок в своем рационе питания. Постарайтесь что-то делегировать кому-то, распределите задачи на ближайшую неделю. Небезопасно кидаться с головой в работу, можно отхватить стресс.  

Во время рабочего дня делайте небольшие перерывы чуть чаще, чем обычно. Если вы занимаетесь спортом, то не забрасывайте его на время праздников.  

«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?-7

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:  
Лучше всего долго не отдыхать. Праздник – это обычный день, позволительный – немножечко передохнуть, немножечко перекусить, встретится с друзьями, но в целом сохранять режим своего обычного дня и уклада. Как правило, я себе даю максимум два дня на такие полежалки, а дальше продолжаю уже в обычном режиме.  

Отпуск и выходные, как и все хорошее, когда-нибудь заканчиваются. Неудивительно, что праздники и депрессия нередко идут рука об руку.  

«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?-10

Нелли Куприянович:  
Хороший инструмент от апатии и сонливости – планирование своих приятных событий. Запланируйте после работы просмотр кинофильма, встречу с друзьями, может быть, сходить на шоппинг. Любое приятное событие будет хорошо вас мотивировать и подбадривать в течение рабочего дня.  

Анастасия Шляпо:  
Нет более уставшего человека, чем человек после отдыха. То есть такая расхлябанность. Тем не менее нужно ставить себе определенные цели, вырабатывать свой собственный характер. И если ты понимаешь, что тебе это необходимо делать, нужно садиться и делать, не позволять себе слабинки.  

«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?-13

Бывают случаи, когда люди успевают прогулять всю зарплату за пару дней, а потом месяц живут без денег. Что же делать?  

Анастасия Шляпо:  
Конкретно в моем случае есть теоретические правила, которые необходимо соблюдать на протяжении всей жизни, не только в период праздников. У меня работают конверты. Я четко знаю, сколько могу позволить себе потратить. У меня отложена конкретная сумма в нужном конверте на развлечения, на подарки, и я не позволяю выходить себе за рамки дозволенного. Когда начинаются распродажи, в такие периоды я тоже хожу с определенным конвертом, с определенной суммой.  

«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?-16

Немного балуйте себя во время перерыва: пообедайте с другом в кафе, почитайте книгу, которую давно откладывали, или послушайте музыкальный альбом. Это придаст сил для новых дел. Перед тем как приняться за разбор почты в первый рабочий день, поболтайте с коллегами. Во-первых, это снимет напряжение, во-вторых – узнать о делах от них полезнее и приятнее.  

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# Полезные советы # общество # Валерия Яскевич # Юлия Пашкевич # Нелли Куприянович # Анастасия Шляпо # Фотофакт

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