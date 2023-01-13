«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Вернуться в рабочий ритм после отдыха бывает непросто. Существует множество способов справиться с проблемой. О самых эффективных поговорим в нашем сюжете. Составьте список дел на день. Правильное планирование – залог успеха и продуктивности. Разделите свои задачи на важные и второстепенные.

Юлия Пашкевич, блогер:

Вообще, декабрь у блогеров очень насыщенный. Конечно, после такого напряженного месяца в январе нам хочется подольше отдохнуть, поэтому многие блогеры, представители медиасферы берут отпуск на январь. Дальше я начинаю постепенно выполнять какие-то рабочие задачи и начинаю с самых простых. То есть не нагружаю себя сразу работой, а выполняю то, что не требует большого количества энергии.

Нелли Куприянович, психолог:

В первую очередь рекомендую наладить пищевой режим и сна. Хорошенечко выспитесь, пожалуйста, и наведите порядок в своем рационе питания. Постарайтесь что-то делегировать кому-то, распределите задачи на ближайшую неделю. Небезопасно кидаться с головой в работу, можно отхватить стресс. Во время рабочего дня делайте небольшие перерывы чуть чаще, чем обычно. Если вы занимаетесь спортом, то не забрасывайте его на время праздников.

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Лучше всего долго не отдыхать. Праздник – это обычный день, позволительный – немножечко передохнуть, немножечко перекусить, встретится с друзьями, но в целом сохранять режим своего обычного дня и уклада. Как правило, я себе даю максимум два дня на такие полежалки, а дальше продолжаю уже в обычном режиме. Отпуск и выходные, как и все хорошее, когда-нибудь заканчиваются. Неудивительно, что праздники и депрессия нередко идут рука об руку.

Нелли Куприянович:

Хороший инструмент от апатии и сонливости – планирование своих приятных событий. Запланируйте после работы просмотр кинофильма, встречу с друзьями, может быть, сходить на шоппинг. Любое приятное событие будет хорошо вас мотивировать и подбадривать в течение рабочего дня. Анастасия Шляпо:

Нет более уставшего человека, чем человек после отдыха. То есть такая расхлябанность. Тем не менее нужно ставить себе определенные цели, вырабатывать свой собственный характер. И если ты понимаешь, что тебе это необходимо делать, нужно садиться и делать, не позволять себе слабинки.

Бывают случаи, когда люди успевают прогулять всю зарплату за пару дней, а потом месяц живут без денег. Что же делать? Анастасия Шляпо:

Конкретно в моем случае есть теоретические правила, которые необходимо соблюдать на протяжении всей жизни, не только в период праздников. У меня работают конверты. Я четко знаю, сколько могу позволить себе потратить. У меня отложена конкретная сумма в нужном конверте на развлечения, на подарки, и я не позволяю выходить себе за рамки дозволенного. Когда начинаются распродажи, в такие периоды я тоже хожу с определенным конвертом, с определенной суммой.