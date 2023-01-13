«Лучше всего долго не отдыхать». Как включиться в работу после праздников?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Вернуться в рабочий ритм после отдыха бывает непросто. Существует множество способов справиться с проблемой. О самых эффективных поговорим в нашем сюжете.
Составьте список дел на день. Правильное планирование – залог успеха и продуктивности. Разделите свои задачи на важные и второстепенные.
Юлия Пашкевич, блогер:
Вообще, декабрь у блогеров очень насыщенный. Конечно, после такого напряженного месяца в январе нам хочется подольше отдохнуть, поэтому многие блогеры, представители медиасферы берут отпуск на январь. Дальше я начинаю постепенно выполнять какие-то рабочие задачи и начинаю с самых простых. То есть не нагружаю себя сразу работой, а выполняю то, что не требует большого количества энергии.
Нелли Куприянович, психолог:
В первую очередь рекомендую наладить пищевой режим и сна. Хорошенечко выспитесь, пожалуйста, и наведите порядок в своем рационе питания. Постарайтесь что-то делегировать кому-то, распределите задачи на ближайшую неделю. Небезопасно кидаться с головой в работу, можно отхватить стресс.
Во время рабочего дня делайте небольшие перерывы чуть чаще, чем обычно. Если вы занимаетесь спортом, то не забрасывайте его на время праздников.
Анастасия Шляпо, финансовый консультант:
Лучше всего долго не отдыхать. Праздник – это обычный день, позволительный – немножечко передохнуть, немножечко перекусить, встретится с друзьями, но в целом сохранять режим своего обычного дня и уклада. Как правило, я себе даю максимум два дня на такие полежалки, а дальше продолжаю уже в обычном режиме.
Отпуск и выходные, как и все хорошее, когда-нибудь заканчиваются. Неудивительно, что праздники и депрессия нередко идут рука об руку.
Нелли Куприянович:
Хороший инструмент от апатии и сонливости – планирование своих приятных событий. Запланируйте после работы просмотр кинофильма, встречу с друзьями, может быть, сходить на шоппинг. Любое приятное событие будет хорошо вас мотивировать и подбадривать в течение рабочего дня.
Анастасия Шляпо:
Нет более уставшего человека, чем человек после отдыха. То есть такая расхлябанность. Тем не менее нужно ставить себе определенные цели, вырабатывать свой собственный характер. И если ты понимаешь, что тебе это необходимо делать, нужно садиться и делать, не позволять себе слабинки.
Бывают случаи, когда люди успевают прогулять всю зарплату за пару дней, а потом месяц живут без денег. Что же делать?
Анастасия Шляпо:
Конкретно в моем случае есть теоретические правила, которые необходимо соблюдать на протяжении всей жизни, не только в период праздников. У меня работают конверты. Я четко знаю, сколько могу позволить себе потратить. У меня отложена конкретная сумма в нужном конверте на развлечения, на подарки, и я не позволяю выходить себе за рамки дозволенного. Когда начинаются распродажи, в такие периоды я тоже хожу с определенным конвертом, с определенной суммой.
Немного балуйте себя во время перерыва: пообедайте с другом в кафе, почитайте книгу, которую давно откладывали, или послушайте музыкальный альбом. Это придаст сил для новых дел. Перед тем как приняться за разбор почты в первый рабочий день, поболтайте с коллегами. Во-первых, это снимет напряжение, во-вторых – узнать о делах от них полезнее и приятнее.
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