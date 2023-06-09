Белоруска могла оказаться в инвалидном кресле, но решила попробовать БАДы. Чем это закончилось?

Есть те, кто доказывает, что БАДы приносят организму немалый вред. Другие считают, что благодаря такой терапии улучшается здоровье и поднимается жизненный тонус, а третьи вообще не знают, что это такое. Панацея, шарлатанство или хитрый маркетинговый ход? И что стоит за несложной аббревиатурой? Пришло время узнать в программе «В поисках истины».

Ольга Ветушко, фельдшер, нутрициолог:

Все говорили: осторожно, вы можете умереть. Она говорит: мне терять нечего, мне все равно говорят, что я буду сидеть в инвалидном кресле, а я не хочу, я буду пробовать все.

Это история мамы нашей героини. Ольга – фельдшер с многолетним стажем, пять лет назад пришла к нутрициологии. Аргумент был крайне веским – здоровье самого близкого человека. Ольга Ветушко:

Изначально у мамы был диагноз аутоиммунный хронический ревматоидный артрит. Она рожала нас с сестрой, уже имея этот диагноз. Это очень агрессивное заболевание.

За многие годы болезни суставы деформировались, и прогноз врачей был неутешительным: полная потеря подвижности. И тогда женщина решилась на отчаянный шаг – довериться сотрудникам компании, распространяющей БАДы. Ольга Ветушко:

И она попробовала, ей стало лучше. И мы тоже стали пробовать. А я была очень болезненной с детства, болела постоянно. Если перечислить все детские диагнозы, я ими переболела. И ангина, и скарлатина, и ветрянка, и аппендицит, Боткина (вирусный гепатит А).

В таком случае остается только, пожалуй, ждать Айболита из сказочной страны. Но девушка решила помочь себе сама. Ольга Ветушко:

В осознанном возрасте, будучи совершеннолетней, поехала учиться на фельдшера. Я думала: ну все, сейчас я себя вылечу. Открыла справочник Машковского, пробовала все фармпрепараты. Становилось легче, но полностью от диагнозов уйти не могла. Причем я еще сходила в поход неудачно. К 19 годам у меня было две операции подряд в течение трех месяцев: разрыв яичников. Согласитесь, к 20 годам иметь такой «послужной» список заболеваний не шутки. Что же помогло Ольге выйти из крутого пике и спустя много лет рассказывать о неутешительных диагнозах и осложнениях с улыбкой?

БАДы разные нужны, БАДы разные важны. И сегодня речь идет не столько о лечении самого заболевания, сколько о поддержке организма в обычной жизни, чтобы «поломок» не произошло. Ведь в ином случае вам придется финансировать болезнь, а не свое здоровье. Ольга Ветушко:

Действительно, сейчас это большое достижение, что есть и фармпрепараты, которые быстро спасают, и реанимационные действия. Опять же, они спасают, человек уходит. Они спасли жизнь, а как жить дальше с этим заболеванием, если оно хроническое, никто не объясняет. Самочувствие у человека не улучшается, если был какой-то серьезный вопрос по здоровью. И тут на помощь придут нутрициологи.

Катерина Давыдова, диетолог, нутрициолог:

Это однозначный симбиоз. Мы не имеем права заменять лекарственные препараты, необходимые для человека, растительными и ждать, что случится какое-то волшебство, если времени ждать у пациента нет. Поэтому мы должны дружить, действовать вместе, сообща.

Александр Сиваков, главный внештатный специалист по нетрадиционным методам лечения Министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор:

Интеграция всегда идет на пользу, если она правильно организована. Грамотное сочетание традиционных методов, в частности традиционной китайской медицины с современными технологиями, даст более четкий и выраженный результат.