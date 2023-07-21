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Проспект Победителей в Минске перекроют на выходные – схема проезда

21 июля 2023 13:29
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Новости Беларуси. Движение по проспекту Победителей в Минске частично перекрыли на несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проспект Победителей в Минске перекроют на выходные – схема проезда-1

Уже с этого вечера, 21 июля, нельзя проехать по нечетной стороне от улицы Нарочанской до Игнатенко. Здесь обновляют дорожное покрытие. Всем водителям придется воспользоваться объездными маршрутами. Подробную схему вы видите на своем экране.

Проспект Победителей в Минске перекроют на выходные – схема проезда-4

Движение транспорта в этом районе будет ограничено все выходные. Его возобновят в 06:00 в понедельник, 24 июля. Госавтоинспекция просит автолюбителей учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

# Дорожное движение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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