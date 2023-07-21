Проспект Победителей в Минске перекроют на выходные – схема проезда

Новости Беларуси. Движение по проспекту Победителей в Минске частично перекрыли на несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже с этого вечера, 21 июля, нельзя проехать по нечетной стороне от улицы Нарочанской до Игнатенко. Здесь обновляют дорожное покрытие. Всем водителям придется воспользоваться объездными маршрутами. Подробную схему вы видите на своем экране.