Проспект Победителей в Минске перекроют на выходные – схема проезда

Новости Беларуси. Движение по проспекту Победителей в Минске частично перекрыли на несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Движение по проспекту Победителей в Минске частично перекрыли на несколько дней, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже с этого вечера, 21 июля, нельзя проехать по нечетной стороне от улицы Нарочанской до Игнатенко. Здесь обновляют дорожное покрытие. Всем водителям придется воспользоваться объездными маршрутами. Подробную схему вы видите на своем экране.
Движение транспорта в этом районе будет ограничено все выходные. Его возобновят в 06:00 в понедельник, 24 июля. Госавтоинспекция просит автолюбителей учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.